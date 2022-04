Friedensforum für alle

Wegen der nasskalten Witterung am Freitag hat die Friedensinitiative Nottuln das Offene Friedensgespräch, das im Anschluss an das Friedensgedenken auf dem Stiftsplatz stattfinden sollte, abgesagt. Stattdessen bietet die FI auf ihrer Internetseite ein neues Gesprächsforum an. „Wir laden alle ein, ihre Gedanken und Meinungen zum Ukrainekrieg zu schreiben und so einen Austausch zu realisieren.

Frieden! Kein Krieg! Den Krieg sofort stoppen! Klar, das wollen alle. Das werden alle unterschreiben. Aber wie kann das gehen? Was sind erste Schritte, was sind Perspektiven?“, schreibt die FI in einer Mitteilung. Da werde es große Unterschiede in den Meinungen geben.

Die FI: „Lassen Sie uns gemeinsam nach einem Weg suchen.“ Und die FI geht gleich voran – mit zehn Thesen, die sie zur Diskussion stellt. Dass sie dabei kritisch auf die Politik der Bundesregierung hinweist, dürfte niemanden überraschen. Waffenlieferungen und Aufrüstung würden nicht zum Frieden beitragen. Sehr provokant ist die dritte These: „Wir können der Ukraine keine Vorschläge machen. Und dennoch ist das Gedanke erlaubt: Die militärische Verteidigung wird sofort eingestellt. Nicht noch mehr Blutvergießen, keine weiteren Zerstörungen.“ Nun ist die FI gespannt, wie die Diskussion verlaufen wird. Alle sind eingeladen.