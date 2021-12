Friedenslicht aus Bethlehem überbracht

Das Friedenslicht aus Bethlehem leuchtet noch bis Anfang des kommenden Jahres in einem Fenster des Nottulner Rathauses. Die Pfadfinder Markus und Malte Schürkötter gaben die Flamme an Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes weiter.

Die beiden Nottulner Pfadfinder Markus und Malte Schürkötter überreichten Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes am Dienstagmorgen das Friedenslicht aus Bethlehem. Nun steht es in einem Fenster des Rathauses und leuchtet dort noch bis Anfang des nächsten Jahres in die Welt.

Tradition kurz vor Weihnachten

Im Laufe der Jahre ist es schon zu einer Tradition geworden, dass die Pfadfinder kurz vor Weihnachten auch der Gemeindeverwaltung einen Besuch abstatten, um das Friedenslicht weiterzugeben.

In diesem Jahr steht die Aktion der Pfadfinder unter dem Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“. Verteilt wird das Friedenslicht seit 1986 und seit 1994 auch in Deutschland, und zwar als gemeinsame Unternehmung der Ringe deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände und der Altpfadfinder.

Das Friedenslicht wird in den Wochen vor Weihnachten in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und tritt von dort aus seine Reise in viele Länder Europas an.

Licht wird in die Häuser getragen

Markus und Malte Schürkötter tragen das Licht der kleinen Kerze in diesen Tagen noch in viele andere Nottulner Häuser und tragen so mit dazu bei, dass das Friedensnetz auch hier fest geknüpft wird. Aus den vier Kirchen in Nottuln, Schapdetten, Darup und Appelhülsen kann an den Weihnachtstagen das Friedenslicht in einem mitgebrachten Windlicht mit nach Hause genommen werden.