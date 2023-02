Fröhlicher Kinderkarneval

Beste Stimmung herrschte am Samstag beim Kinderkarneval der KG Nottuln. Die kleinen und großen Gäste waren bunt kostümiert erschienen.

Buntes Treiben in der Mehrzweckhalle

Mit ihren Showtänzen begeisterten die Garden der Karnevalsgesellschaft Kinder und Eltern gleichermaßen. In der Mehrzweckhalle herrschte beste Stimmung beim Kinderkarneval.

In der Mehrzweckhalle des Rupert-Neudeck-Gymnasiums wimmelte es am Samstagnachmittag nur so von Prinzessinnen, Käferchen, Spidermen, Einhörnern und Harry Potters. Und das Stillsitzen fiel den kleinen fröhlichen Gestalten sehr schwer. Aber das war auch nicht der Plan der Karnevalsgesellschaft (KG) Nottuln. Denn schließlich hatte sie alle kleinen Nottulnerinnen und Nottulner zum fröhlichen Kinderkarneval eingeladen. Diese waren der Einladung nur zu gern gefolgt. Endlich konnte wieder gefeiert werden, nach zwei Jahren Pandemie-Pause.

Mitmachlieder und Gardetänze

Ramona Humberg und Pia Huwe führten die Mädchen und Jungen durch das Programm und der Spaß und die Freude daran war ihnen anzumerken. Ausgelassen tanzten sie mit den Kindern zu den Mitmachliedern auf der großen Bühne. Natürlich fehlten die beliebten Balletts der KG nicht: Die Gardetänze, aber vor allem die Showtänze der „Hummelbienchen“ und der „Steversterne“ begeisterten, und so manch kleine Prinzessin bekam leuchtende Augen beim Anblick der schmucken Gardekleidung.

Clown Felienchen und Oli sowie der Ballonkünstler machten den Nachmittag für die Kinder perfekt. Und so dürfte manche Prinzessin am Abend vom vielen Tanzen müde ins Bett gefallen sein . . .