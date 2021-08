Fröhlicher Start ins Schulleben

Keine Frage: Besseres Wetter haben am Donnerstagmorgen sicherlich alle Eltern und Großeltern den neuen Schulkindern gegönnt. Doch der Regen konnte die Stimmung nicht trüben, hatten doch alle Grundschulen in der Gemeinde die Aufnahmefeiern für die Erstklässler so liebevoll gestaltet, dass Wetter und auch coronabedingte Einschränkungen letztlich kein wirkliches Handicap waren. Insgesamt 163 Kinder sind am Donnerstag in der Gemeinde eingeschult worden.

Zum Beispiel in Appelhülsen: Hier nutzte die Marienschule für die Neuaufnahme der Erstklässler die Kirche St.-Mariä-Himmelfahrt. So war auch Platz für Geschwister, Eltern und Großeltern. Zunächst kamen die 18 Kinder der Klasse 1a mit Klassenlehrerin Maria Volmer zusammen, in einer zweiten Veranstaltung folgten die 19 Kinder der 1b mit Klassenlehrerin Johanna Hakenes. Diakon Ralf Kernbach von der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde und Pastoralreferentin Michaela Bans von der Pfarrgemeinde St. Martin feierten mit allen einen Wortgottesdienst, sprachen den Kindern Mut zu und versicherten ihnen: „Ihr seid nicht alleine. Gott ist an eurer Seite.“

Den musikalischen Part übernahm Kirchenmusikerin Kerstin Riegelmeyer, die schöne Mitmachlieder ausgesucht hatte. Da gerieten alle in Bewegung. Schulleitern Angelika Wiedau-Gottwald freute sich auf die Zeit mit den Kindern. „Alle Kinder wollen gerne lernen und das ist toll“, betonte sie und versprach den Eltern: „Wir werden es schaffen, dass ihr Kind gut in der Schule ankommt.“ Für eine Überraschung sorgten am Schluss die künftigen Schulkinder aus den Kindergärten St. Marien und St. Josef. Sie standen vor der Kirche, trotzten tapfer mit Spruchbannern dem Regen und wünschten den Schulneulingen einen guten Start.