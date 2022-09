Nachdem die ersten drei Nottulner Bildungsforen in den Vorjahren ein großer Erfolg waren, steht nun das vierte vor der Tür: Zu dem Thema „Führt nur ein Abitur zum Glück? Berufliche Bildung als Antwort auf die Krise des Fachkräftemangels?“ lädt der Schlaun Cirkel alle Bürgerinnen und Bürger am 17. Oktober (Montag) um 19 Uhr ins Autohaus Rump an der Appelhülsener Straße ein. Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Zum Thema des vierten Bildungsforums werden sechs hochkarätige Fachleute zunächst ihre Meinung jeweils in einem Kurzreferat darlegen und danach unter der Moderation von Dr. Norbert Tiemann, dem ehemaligen WN-Chefredakteur, diskutieren: die neue NRW-Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller, zugleich Schirmherrin der Veranstaltung, Jürgen Kroos, Vizepräsident der Handwerkskammer Münster, Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der IHK Münster, Sabine Neuser, Schulleiterin des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs Lüdinghausen, Frank Dohmen, Personalleiter bei Remondis Lünen, und André Brinkmann, Ausbildungsberater bei der Handwerkskammer Münster.

Im Anschluss hat das Publikum Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich in den Gedankenaustausch einzubringen. Die Veranstaltung schließt bei einem Imbiss mit einem gemütlichen Beisammensein. Musikalische Akzente setzt das Swing-Trio „Ruben 3“ mit Klaus Pottgießer am Saxofon, Winne Voget am Klavier und Konny Wiesen am Kontrabass.