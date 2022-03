Fulminanter Schlussakkord

Standing Ovations: Minutenlang brandete der Applaus durch die Nottulner Pfarrkirche St. Martinus. Das begeisterte Publikum wollte die Musikerinnen und Musiker, die Sängerinnen, den Dirigenten und den Organisten nicht gehen lassen. Leise Rufe nach einer Zugabe waren zu hören. Und für einen Augenblick schien es, als würden die Akteure wirklich noch einmal Musik erklingen lassen. Aber Jürgen Schulze Tilling, Vorsitzender der Blasmusikvereinigung (BMV) Nottuln, zuckte bedauernd die Schultern. „Es ist wirklich Schluss!“ Keine Zugabe. Wohl selten verging eine knappe Stunde so schnell wie am Sonntagnachmittag.

Es war der formale Schlussakkord der Veranstaltungsreihe „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe – Finde dein Licht 2022“ und ein wirklich fulminantes Ende, das Margarete Rademacher einmal wieder perfekt organisiert hatte. Das Publikum bekam ein Zusammenspiel des Blasorchesters der BMV mit Frauenchor und Orgel auf sehr hohem musikalischen Niveau serviert.

„Missa Brevis“ von Jacob de Haan im Zentrum

Die BMV leitete mit „Whispers from Beyond“ von Rossano Galante sanft in den Konzertnachmittag ein und spannte den Bogen zum Hauptakt, der „Missa Brevis“ von Jacob de Haan. Der Niederländer ist einer der populärsten und meistgespielten Blasmusikkomponisten der Gegenwart. Die „Missa Brevis“ komponierte er 2002 anlässlich des Jubiläums zum 1000. Geburtstags von Papst Leo IX..

Am Sonntag bekam das Publikum die Sätze Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei zu hören. Hier zeigte sich eine wunderbare Harmonie zwischen den klaren Stimmen der Sopranistinnen, dem Orchester und der Orgel, die Daniel Gerlach perfekt ins Spiel brachte. Dirigent Norbert Fabritius hatte sichtlich große Freude an seinem Tun. Und die wechselnden Farben, die die hohen Wände am Altar in Weiß, Rot oder Grün tauchten, taten ihr Übriges zur Stimmung. Unter den Zuhörerinnen und Zuhörern im Kirchenschiff schloss der eine oder andere schon mal die Augen, um sich ganz dem großartigen Hörgenuss hinzugeben.

Mit „Anthem“, komponiert von den beiden Männern des weltberühmten Quartetts ABBA, Benny Andersson und Björn Ulvaeus, und von Johan de Meij arrangiert, schloss der musikalische Reigen. Als der letzte Ton verklungen war, gab es einen kleinen Augenblick der genussvollen Stille – bevor das Publikum mit riesigem Applaus seinen Dank ausdrückte.