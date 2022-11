Fünf Einsätze in zwei Tagen

Die Nottulner Feuerwehr hatte in den vergangenen Tagen viel zu tun. Sie wurde gleich mehreren Einsätzen gerufen. Darunter große Brände und schwerer Unfälle.

Die Feuerwehr Nottuln hatte einen ereignisreichen Wochenstart. Am Montag wurde die Wehr gegen Mittag zu einer langen Öl- beziehungsweise Dieselspur von Billerbeck über die Nottulner Umgehungsstraße bis zur Autobahn gerufen.

Am Nachmittag folgte eine Alarmierung für die Löschzüge aus Darup und Nottuln zwecks einer Türöffnung für den Rettungsdienst in Nottuln, berichtet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Am Dienstag um 9.20 Uhr gab es Gesamtalarm für alle vier Züge der Feuerwehr. Auf der Landesstraße 551 von Appelhülsen in Richtung Bösensell war es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Pkw eines 19-jährigen Fahrers aus Senden mehrfach überschlagen hatte. Die Feuerwehr stabilisierte das Fahrzeug und rettete die Person mit hydraulischen Rettungsgerät aus dem verunfallten Fahrzeug.

Gartenhütte brennt

Um 17.15 Uhr folgte ein weiterer Gesamtalarm mit dem Stichwort „Feuer 3 – Gebäude“. „Beim Eintreffen fanden wir eine brennende Holzgartenhütte vor, die unter Atemschutz abgelöscht wurde“, erklärt Pressesprecher Tobias Plogmaker. Nach circa einer Stunde war der Einsatz beendet.

Am Abend folgte dann die fünfte Alarmierung an zwei Tagen mit einer weiteren Türöffnung für den Rettungsdienst in Nottuln, berichtet die Feuerwehr abschließend.