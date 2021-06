Fünf Gruppen freuen sich

Der Neubau der Henry-Dunant-Kita ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark der Bedarf an Kita-Plätzen in Nottuln gewachsen ist und wohl weiter wachsen wird. Zum 1. August wächst die DRK-Kita Weltentdecker auf acht Gruppen an.

Den Namen des DRK-Gründers Henry Dunant korrekt auszusprechen, ist nicht leicht. Die Jungen und Mädchen der DRK-Kita Weltentdecker haben aber schon eine Lösung gefunden: „Wir gehen bald in die Henry-Kita“, erzählen sie voller Vorfreude. Gemeint ist damit der neue Fünf-Gruppen-Kindergarten an der Bruder-Hermann-Frye-Straße im Neubaugebiet Nottuln-Nord. Im Oktober sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, dann kann der Umzug von der Gemeindewiese erfolgen, berichtet Kita-Leiterin Heike Thoms-Rungenhagen.

Der Neubau der Henry-Dunant-Kita ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark der Bedarf an Kita-Plätzen in Nottuln gewachsen ist und wohl weiter wachsen wird. „Mit dem DRK haben wir einen verlässlichen Partner als Träger gefunden. Man sieht es an der guten Akzeptanz“, betonte Beigeordnete Doris Block bei einem Ortstermin, bei dem Eltern und Erzieherinnen, Vertreter von Träger und Gemeinde über das Projekt informierten.

Start in Modulen auf der Gemeindewiese

Im August 2016 ging die DRK-Kita „Weltentdecker“ mit zwölf Kindern und drei Erzieherinnen in Nottuln an den Start. Dafür wurde eine Zweigruppen-Einrichtung in Modulbauweise auf der Gemeindewiese errichtet. Dabei blieb es aber nicht.

Am Elisabeth-Schwarzhaupt-Weg entstand ein Kita-Neubau für drei Gruppen. Die Modulbauten auf der Gemeindewiese wurden dadurch aber nicht überflüssig, vielmehr mussten weitere Module aufgestellt werden. Aktuell, so Heike Thom-Rungenhagen, sind es sieben Gruppen mit 114 Kindern. Und zum 1. August geht die achte Gruppe an den Start.

Wenn das Gebäude der neuen Henry-Dunant-Kita fertig ist, werden fünf Gruppen (82 Kinder) von der Gemeindewiese zur Bruder-Hermann-Frye-Straße wechseln. Heike Thoms-Rungenhagen wird die Leitung der neuen Kita übernehmen. Für die DRK-Kita Weltentdecker mit ihren drei Gruppen (52 Kinder) am Elisabeth-Schwarzhaupt-Weg hat das DRK mit Judith Medding bereits eine versierte Leitungskraft gefunden. Medding hat bereits in Rosendahl in einer DRK-Einrichtung Erfahrungen als stellvertretende Leitung gesammelt.

Kinder fördern und stärken

Das Engagement des DRK als Kita-Träger ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Nach Auskunft von Christoph Schlütermann, Geschäftsführer der DRK-Kindertageseinrichtungen, sind aktuell 45 Kitas im Kreis in DRK-Trägerschaft. In Nottuln ist nun die erste Kita nach dem DRK-Gründer Henry Dunant benannt.

Die Prinzipien des DRK – Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität – spielen auch in den DRK-Kitas eine wichtige Rolle. „Mit unserem Bildungskonzept, den Methoden der bedürfnisorientierten Begleitung, den Handpuppen, Liedern, Geschichten und Ideen kann jede DRK-Fachkraft mit ihren Stärken die Grundsätze nebenbei in den Alltag mit den Kindern bringen und so die sozialen Kompetenzen und die Potenziale der Kinder fördern und stärken“, betont Heike Thoms-Rungenhagen. „Wir greifen die natürliche Lernbegeisterung der Kinder auf, indem wir sie behutsam beobachten, begleiten und fördern, und arbeiten somit nach dem Early-Excellence-Ansatz.“ Und dies geschieht demnächst in nagelneuen Räumlichkeiten.

Was mit den nach dem Umzug leerstehenden Kita-Modulen auf der Gemeindewiese geschehen wird, ist noch nicht endgültig geklärt. Aber sie werden wohl nicht allzulange leer stehen. Nach Auskunft von Doris Block geht das Kreisjugendamt von einem weiteren Bedarf an Kita-Plätzen im Ortsteil Nottuln aus. „Wir reden hier über eine weitere ganze Kita.“