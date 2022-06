Für den Frieden musizieren

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine veranstaltet die Alexianer IBP GmbH am Alten Hof Schoppmann am 18. Juni in Darup ein Benefizkonzert zugunsten der Flüchtlingshilfe. Viele Musiker und Gruppen wirken daran mit.

Ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, das von Musical über Blues und Jazz bis Rock reicht, wird den Zuschauern am 18. Juni (Samstag) geboten. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine veranstaltet die Alexianer IBP GmbH am Alten Hof Schoppmann um 15 Uhr in Darup ein Benefizkonzert zugunsten der Flüchtlingshilfe. Die Veranstaltung findet auf Initiative von Suitbert Heidbüchel, Erhard Gottschalk, Nici Röskens und Berthold Ochtrup statt. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Für den guten Zweck treten folgende Musiker und Gruppen auf: Die etwa 40 Mitglieder des Appelhülsener Kinderchors „Steverlerchen“ führen das Mini-Musical „Regenbogenfisch“ auf. Mit ihrer Chorleiterin Kerstin Riegelmeyer und einem engagierten Eltern-Team bereiten sich die Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren schon seit einigen Wochen auf ihren Auftritt vor. Berthold Ochtrup aus Darup bezieht das Publikum mit „Sing-Along-Songs“ ein, bei denen alle zur Gitarrenbegleitung zum Mitsingen eingeladen sind. Bekannte Musikstücke aus Blues, Rock, Gospel und Musical werden von dem vierköpfigen A-Cappella-Ensemble „Suit4Voices“ zum Besten gegeben. Bei berühmten Friedensliedern werden die Musiker von den Steverlerchen und Alexander Park, einem Pianisten aus Lettland mit ukrainischen Wurzeln, begleitet.

Suitbert und Gaby Heidbüchel treten als „Gaby & Suit“ auf: ein Akustikduo mit zweistimmigen Gesang, begleitet von Akustikgitarre und Querflöte. Ähnlich in Stil und Musik ist auch das „Un-Plugged“-Duo „Besonnen“ unterwegs. Das Ehepaar aus dem Münsterland spielt eigene Songs oder covert seine Lieblingsstücke.

Etwas kantiger und lauter sind sicherlich „Bridge Back“ aus Reckenfeld aufspielen. Die vier Musiker präsentieren Coverstücke aus Rock, Country und Blues, haben aber auch Eigenkompositionen im Repertoire.

Und dann ist da noch der Billerbecker Peter Pässler mit seiner Band. Seit vielen Jahren bestimmt seine ausdrucksstarke Stimme die musikalische Performance zahlreicher Formationen, heißt es in der Mitteilung. Evergreens aus Soul und Blues, Folksongs und auch eigene Stücke ergeben dabei ein vielseitiges Programm.

Aktuelle Informationen über die Lage in der Ukraine kann Bruder Moritz Huber geben. Er ist Kapuzinermönch aus Münster und koordiniert mit seinem Mitbruder Jeremias Borgards die Ukraine-Hilfe der Kapuziner.

Neben viel Musik, Unterhaltung und Austausch ist bei diesem Benefizkonzert auch für Essen und Getränke gesorgt.