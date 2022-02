Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes hat den Freunden in der polnischen Partnerstadt Chodziez die Solidarität der Gemeinde Nottuln versichert. „Wir sind in Gedanken bei Ihnen und wollen uns gemeinsam für Frieden und Freiheit einsetzen!“, schrieb Thönnes seinem Amtskollegen Jacek Gursz.

Bürgermeister Thönnes schreibt seinem Amtskollegen in Chodziez

Ein gerngesehener Gast in Nottuln: Jacek Gursz, Bürgermeister aus der Partnerstadt Chodziez (vorne links), und seine Begleitung waren zuletzt zum Volkstrauertag gekommen und wurden von Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, der Beigeordneten Doris Block und Mitgliedern des Partnerschaftskomitees im Rathaus in Empfang genommen.

„Mit diesem Brief schicke ich unsere Solidaritätsbekundung zu Ihnen, zu unseren Freunden nach Chodziez. Wir sind in Gedanken bei Ihnen und wollen uns gemeinsam für Frieden und Freiheit einsetzen!“ Das hat Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes jetzt seinem Amtskollegen Jacek Gursz in Nottulns polnischer Partnerstadt Chodziez geschrieben.

„Wir teilen die Sorgen Polens“

Wie berichtet, hatte der Bürgermeister von Chodziez in einem Schreiben an das Nottulner Partnerschaftskomitee geschildert, welche großen Sorgen und Ängste der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst hat. „Wir teilen die Sorgen Polens und unserer friedliebenden Partnergemeinde in Chodziez“, erwidert Bürgermeister Thönnes in seiner Antwort.

Und weiter: „Der Angriff Putins auf die Ukraine wird für uns immer mit der Erinnerung an eine unfassbare Eskalation von Gewalt verbunden bleiben. Dieses Verbrechen macht auch uns in Nottuln sprachlos, fassungslos, ängstlich und wütend. Auch wir hatten bis zuletzt gehofft, dass es eine diplomatische Lösung des Konfliktes geben würde. Ausdrücklich teilen wir die Befürchtung, dass ein machthungriger, despotischer Putin auch weiter gehen könnte und wir haben Sorge um Polen. Und diese Sorge ist auch eine Sorge um unsere Freunde in Chodziez!“

Für Frieden und Freiheit

Der Bürgermeister berichtet seinem Amtskollegen, dass die Gemeinde Nottuln gemeinsam mit der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde und zusammen mit der Friedensinitiative Nottuln sich am Freitagabend mit Hunderten von Bürgerinnen und Bürgern zu einer Mahnwache auf dem Stiftsplatz versammelt haben, um ein Zeichen für Frieden und Freiheit in Europa zu setzen. Es seien viele junge Menschen, Familien, sogar Kinder dabei gewesen, die PACE-Fahnen trugen und Kerzen auf dem Brunnenrand abgestellt haben. Gemeinsam habe man gebetet.

Bürgermeister Thönnes: „Als amtierender ‚Mayor for Peace‘ verurteile ich jede kriegerische Aktion und jede Form von Gewalt auf das schärfste. Aber unsere Gedanken waren und sind vor allem bei den Menschen, die unter dem Krieg leiden und die den Frieden herbeisehnen – in der Ukraine, aber auch in Russland.

