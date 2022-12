Ganz schön bunter Bürgermeister

Die großformatigen Porträts von Menschen und Hunden sowie Landschaften in knallbunten Acrylfarben, die der Nottulner Künstler Manfred Hubert im August zusammen mit vielen Besucherinnen und Besuchern der Daruper Landpartie geschaffen hatte, waren echte Publikumslieblinge. Hubert skizzierte die Porträts vor und die malbegeisterten Gäste der Landpartie setzten Pinsel und Farben so ein, wie ihnen gerade der Sinn danach stand.

Nur ab und zu griff Manfred Hubert als künstlerischer Experte korrigierend ein. Anhaltspunkte, wie das Porträt auszusehen hatte, gaben Fotos der Personen, die auf diese Weise als Gemeinschaftsarbeit porträtiert werden sollten, so die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Rudi Assauer, Udo Lindenberg – und Dietmar Thönnes

So entstanden während der zweitägigen Landpartie kraftvolle und expressive Bilder des ehemaligen Schalke-Managers Rudi Assauer, von Rockmusiker Udo Lindenberg und der Schauspielerin Marilyn Monroe. Und noch jemand anderes mischte sich unter die Porträtierten: Nottulns Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes.

Grundlage für sein 100 mal 70 Zentimeter großes Konterfei ist das Bild des Verwaltungschefs, das sich auf der Homepage der Gemeinde befindet. Huberts Idee, dass Dietmar Thönnes als Person des öffentlichen Lebens im Stiftdorf bestimmt eine gute Figur in der Riege der Porträts abgeben würde, stieß bei diesem auf offene Ohren. Der Initiator der Kunstaktion fragte Thönnes sehr spontan, als er ihn zufällig beim Wochenendeinkauf traf, heißt es in der Pressemitteilung.

„Eine solche Idee habe ich natürlich sehr gerne unterstützt“, erinnert sich Thönnes mit großem Vergnügen an den Vorstoß von Manfred Hubert. Jetzt bekam der Bürgermeister das Bild als Schenkung von der Daruper Landpartie und von Manfred Hubert überreicht.

Eigentlich sollte die Übergabe bereits im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zum Martinimarkt geschehen, doch das klappte wegen Terminschwierigkeiten nicht. Deshalb trafen Marion Tibroni und Barbara Bross als Vertreterinnen der Daruper Landpartie und Manfred Hubert im Äbtissinnenzimmer der Gemeindeverwaltung nun den Bürgermeister, um ihm das Bild zu überreichen.

„ »In diesem Bild drückt sich der Geist der Gemeinde Nottuln aus, es zeigt die Diversität in und mit der wir leben.« “ Marion Tibroni

Die Veranstalterinnen und Veranstalter der Daruper Landpartie waren von der Idee Huberts, Bilder in gemeinschaftlicher Arbeit entstehen zu lassen, von Anfang an begeistert. Manfred Hubert ist bei der Daruper Landpartie kein Unbekannter: Er gehört seit der ersten Landpartie 2007 immer mal wieder zu den Ausstellenden – und in diesem Jahr eben mit der Idee, eine interaktive Kunstaktion durchzuführen.

Marion Tibroni freute sich dabei sehr über die vielen Farben, die in den Bildern verwendet wurden: „Bunt steht für Vielfalt, Toleranz und Friedfertigkeit“, betonte sie in ihrer kleinen Laudatio anlässlich der Übergabe: „In diesem Bild drückt sich der Geist der Gemeinde Nottuln aus, es zeigt die Diversität in und mit der wir leben. Eine große, bunte Kulturszene nennen wir unser Eigen, und im Gemeinderat haben Parteien, die Hass und Hetze verbreiten, keine Chance. Wir können stolz darauf sein, in einer bunten Gemeinschaft zu leben und wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen vielfältigen und bunten Bürgermeister haben.“

Der freut sich nun über sein buntes Porträt, das vielleicht der Grundstein für eine Bürgermeisterinnen-Bürgermeister-Galerie im Rathaus seien könnte, heißt es abschließend.