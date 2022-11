Gastfamilien gesucht

„Wir hoffen, dass sie jeden Tag eine Herberge finden“, wünschte sich Annette Korten, Teamleitung beim Stift Tilbeck, am Freitagnachmittag, als sie im Haus Antonius die Figuren Maria und Josef im kleinen Körbchen der strahlenden Mila Hartz überreichte. In der Familie der Daruper Erstklässlerin bekamen die Herbergssuchenden zu Beginn der Adventsaktion ihr Quartier für die erste Nacht.

Bereits im Jahr 2014 hatte der Lokale Teilhabekreis eine solche Aktion in der Vorweihnachtszeit organisiert. In ihrem Körbchen waren Maria und Josef damals erfolgreich durch die Nottulner Gastfamilien gezogen. In einem beiliegenden Büchlein hatten die Quartiergeber ein Tagebuch der beiden Figuren geführt und berichtet, was in dieser Zeit alles passiert war.

Maria und Josef am 20. Dezember am Ziel

In diesem Jahr wird die Wanderung von Maria und Josef am 20. Dezember (Dienstag) um 17.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus an ihrem Ziel sein. Dann sind auch alle Gastgeber eingeladen, sie dort gemeinsam zu empfangen.

Annette Korten ist schon ganz gespannt, was die Herbergssuchenden in dieser Vorweihnachtszeit in unserer Gemeinde erleben und welche Geschichten sie in ihrem bis dahin hoffentlich gut gefüllten Büchlein von ihren täglichen Stationen mitbringen werden.