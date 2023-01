Gebührenbescheide aufgehoben

Die zum Ende vergangener Woche versandten Gebührenbescheide über die Abrechnung der Trink- und Abwassergebühren weisen einen Berechnungsfehler auf und werden daher aufgehoben. Das haben am Dienstag die Gemeindewerke Nottuln mitgeteilt. Die Ursache dafür sei ein Eingabefehler bei der Abrechnung der Schmutzwassergebühr. Statt mit 2,02 Euro pro Kubikmeter wurde mit 2,05 Euro pro Kubikmeter abgerechnet. Damit wurden 3 Cent zu viel abgerechnet. Die fehlerhafte Gebührenabrechnung wird nun korrigiert. Die korrigierten Gebührenbescheide werden zurzeit erstellt und gehen in den nächsten Tagen in die Versendung an die Haushalte in der Gemeinde Nottuln. Die bereits versandten Bescheide werden mit dem neuen Bescheid aufgehoben. „Das ganze ist sehr ärgerlich“, erklärt Betriebsleiter Peter Scheunemann. Die Gemeindewerke Nottuln bitten die Abwasserkunden ausdrücklich darum, den Fehler zu entschuldigen.