Gedanken und Lieder zum Frieden

„Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint.“ Unter andrem dieses schöne Lied der Gruppe Silbermond sang der Nottulner Frauenchor Anchora am Sonntag in der evangelischen Kirche „Unter dem Kreuz“. Die Sängerinnen hatten zu einem Benefizkonzert zugunsten ukrainischer Flüchtlinge eingeladen. Und viele Menschen waren gekommen, um den Liedern zu lauschen und vor allem, um am Ende großzügig zu spenden, denn der Chor hatte auf ein Eintrittsgeld zugunsten einer freiwilligen Spende verzichtet.

Die Auswahl der Lieder gab die friedliche und ruhige Stimmung wieder, die in dem kleinen Nottulner Gotteshaus herrschte. Unter der Leitung von Andreas Warschkow erklang ein Potpourri bekannter Songs: „Tears in Heaven“ von Eric Clapton, „Seite an Seite“ von Christina Stürmer oder „Maybe“ von Thom Pace.

Begeisterter Applaus für die Sängerinnen

Zwischen den Liedern zitierten die Frauen Sätze über Frieden und Sicherheit oder sprachen gar sehr persönlich über ihre eigenen Werte, die ihnen von den Eltern oder Großeltern mitgegeben wurden. „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg‘ auch keinem anderen zu“, so eine der Frauen. Das sei doch das Grundrecht des menschlichen Beisammenseins.

Der lange Applaus galt sowohl den gefühlvollen Zitaten zwischen den Liedern als auch dem Gesang selbst. Und ganz zum Schluss luden die Frauen des Chores das Publikum zum Mitsingen ein, was von diesem nur zu gern angenommen wurde.

Die Bereitschaft zu spenden war groß: 757 Euro kamen am Ende des Konzertes zusammen. Die Frauen haben sich darüber sehr gefreut.