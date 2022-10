Gedankenreise zu Leben und Tod

Louise Brown vermischt in ihrem Buch „Was bleibt, wenn wir sterben“ ihr eigenes Trauererleben auf eine äußerst lesenswerte und literarische Weise mit den Erfahrungen anderer Trauernder. Bei einer Lesung stellt sie ihr Buch in Nottuln vor.

Die Stiftsbuchhandlung Esplör lädt am 1. Dezember (Donnerstag) zu einer ganz besonderen Lesung ein: Louise Brown, gebürtige Londonerin, zog mit ihrer Familie in ihrer Kindheit nach Norddeutschland. Sie studierte Politikwissenschaft und arbeitet als Journalistin. Nach dem Tod ihrer Eltern beschäftigte sie sich ausgiebig mit dem Thema Sterben, Tod und vor allem Trauer und arbeitet seither außerdem als Trauerrednerin.

Was Trauer bedeuten kann

In ihrem Buch „Was bleibt, wenn wir sterben“ vermischt sie ihr eigenes Trauererleben auf eine äußerst lesenswerte und literarische Weise mit den Erfahrungen anderer Trauernder. Sie verwickelt die Lesenden in eine spannende Untersuchung dazu, was Trauer bedeuten kann, dass jede Person anders trauert und wie wichtig es ist, Trauer als Teil des Lebens wahrzunehmen, zu besprechen und aus dieser Erfahrung einiges für das eigene Leben mitzunehmen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Louise Brown wird aus ihrem Buch vorlesen, für Fragen zur Verfügung stehen und natürlich auch einiges erzählen.

Lockere und freundliche Schreibweise

Unabhängig vom Thema Trauer und den Gedanken zum Tod schafft es Louise Brown mit einer lockeren und freundlichen Schreibweise, die Lesenden auf eine gedankliche Reise mitzunehmen, vielleicht auch eigene Erfahrungen weiter zu hinterfragen und das Leben neu zu betrachten, heißt es weiter.

Die Lesung in der Stiftsbuchhandlung beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt zwölf Euro und zehn Euro für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende.