Gemeinde kauft statt mietet

Erfahrungen mit mobilen Wohnmodulen und den nicht geringen Mietkosten dafür hat die Gemeinde Nottuln in den vergangenen Jahren reichlich gesammelt. Die Kita-Module an der Gemeindewiese sind dafür ein Beispiel. Solche mobilen Module will die Gemeinde nun auch an der zur Notunterkunft umfunktionierten Turnhalle am Niederstockumer Weg einsetzen. Diese Module werden aber nicht wie bisher angemietet, sondern erstmals gekauft. Der Gemeinderat gab dafür in dieser Woche ohne Gegenstimme bei drei Enthaltungen grünes Licht. Für zwölf mobile Wohnmodule mit jeweils 18 Quadratmetern Fläche machte der Rat kurzfristig rund 370 000 Euro locker. Kein Schnäppchen, aber doch die „wirtschaftlichste Lösung“, wie die Verwaltung in der Sitzung betonte. Im dritten Jahr der Nutzungen wären die Mietkosten höher als die Anschaffungskosten, ist aus der Verwaltungsvorlage ersichtlich.

