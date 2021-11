Gemeinde misst Verkehrsbelastung

Die Möglichkeit, dass am Niederstockumer Weg ein Baugebiet entstehen könnte, hat die Anlieger auf den Plan gerufen. Sie befürchten eine weiter wachsende Belastung der Straße. Die Gemeinde will jetzt die aktuelle Verkehrslage prüfen.

Die Verkehrsbelastung am Niederstockumer Weg – hier an der Einmündung zur Rudolf-Harbig-Straße – will die Gemeinde messen. Anwohner sind besorgt, dass sich die Situation durch ein geplantes neues Baugebiet verschlechtert.

Echte Fakten gibt es bislang wenige, dafür sprießen die Mutmaßungen umso mehr: Die Aussicht, dass über den Niederstockumer Weg ein weiteres Baugebiet erschlossen wird, hat nicht wenige Anwohner elektrisiert. Sie befürchten, dass sich die Verkehrssituation weiter verschlechtern wird. Wie stark die Verkehrsbelastung derzeit auf dem Niederstockumer Weg ist, dass will die Gemeindeverwaltung nun mit aktuellen Messungen ermitteln. Sie reagiert damit auf eine Bitte aus der Bevölkerung, die über Ratsfrau Andrea Quadt-Hallmann an die Verwaltung weitergeleitet wurde.

Wie berichtet, hat die Gemeinde Nottuln mit Zustimmung der Ratsfraktionen eine Kooperationsvereinbarung mit dem Land unterzeichnet. Die landeseigene Entwicklungsgesellschaft NRW.Urban soll in enger Abstimmung mit der Gemeinde eine Fläche am Niederstockumer Weg (in Höhe Promenade/Rudolf-Harbig-Straße in Richtung Nachtigallengrund) zu Bauland entwickeln. Ob das wirklich klappt, hängt zuallererst davon ab, ob die Grundstückseigentümer mitspielen. Die Rede ist derzeit von rund 55 000 Quadratmetern Planfläche und vielleicht rund 250 Wohneinheiten. Gesetzt ist die Bedingung: Es muss wenigstens 30 Prozent geförderter Wohnraum entstehen. Bebauungspläne, Erschließungskonzepte, Gutachten zu Umwelt und Verkehr – all das gibt es derzeit noch nicht, muss erst erarbeitet werden.

Noch nichts Konkretes zum Plangebiet

Gleichwohl haben Anlieger des Niederstockumer Weges schon ihre Sorgen formuliert. „Dabei war es den Anliegern wichtig festzuhalten, dass sie keinesfalls gegen das Neubaugebiet sind. Sie erkennen die Notwendigkeit zusätzlichen Wohnraumes an und hoffen auf eine Verjüngung von Nottuln sowie den Zuzug zusätzlicher Arbeitskräfte“, erläutert Andrea Quadt-Hallmann. Dennoch machen sich die Anlieger Sorgen wegen einer immer stärker werdenden Verkehrsbelastung des Niederstockumer Weges. Als Ursachen für die wachsende Verkehrsbelastung wurden unter anderem die Verkehre zu den beiden Schulen (Steverschule und Astrid-Lindgren-Schule), zu den Sportplätzen, zum Haus Markus und auch zum Wellenfreibad genannt. Zudem beobachten die Anlieger, dass viele Autofahrer in den Niederstockumer Weg fahren, um dort ihr Auto zu parken.

Die geäußerten Sorgen sind als Liste an die Gemeindeverwaltung gegangen. Sie werden, wenn konkrete Planungsergebnisse vorliegen, sicher wieder zur Sprache kommen, ist Andrea Quadt-Hallmann überzeugt.