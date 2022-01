„Gemeinde Nottuln betreibt nachhaltige Grünpflege“

Wenn die Gemeinde Grün zurückschneidet, kommt es zu Diskussionen in der Bevölkerung. Das Foto zeigt Grünarbeiten im Dezember 2020, als in Absprache mit der DJK Nottuln eine Hecke am Baumberge-Stadion ausgelichtet wurde. Die Maßnahme war notwendig, weil die Laufbahn im Stadion durch die Hecke zu sehr beschattet wurde und ein rutschiger, für Läufer gefährlicher Algenbelag sich bildete.

Foto: Johannes Oetz