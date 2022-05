Gemeinde setzt auf Biozide und Absaugtechnik

Die Saison der Eichenprozessionsspinner hat begonnen. Auch in der Gemeinde Nottuln sind die kleinen Biester mit den giftigen Härchen wieder unterwegs. Die Gemeinde setzt mehrere Methoden ein, um die Gefahr einzudämmen.

An Autobahnen, Bundes-, Land- und Kreisstraßen sind die ersten Spezialfahrzeuge schon zu sehen, die am Fahrbahnrand stehende Eichen mit einem Biozid besprühen. Die Saison der Eichenprozessionsspinner hat begonnen. Auch die Gemeinde Nottuln hat Vorbereitungen zur Bekämpfung der Raupe getroffen, wie Stefan Kohaus, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, im WN-Gespräch erläutert. „Leider ist das ja schon ein wenig zur Routine geworden.“

Auch für dieses Jahr hat die Gemeinde wieder eine Rahmenvereinbarung mit einem Fachunternehmen abgeschlossen und sich so Kapazitäten für die Bekämpfung der Raupen gesichert. Wie in der Vergangenheit setzt die Gemeinde auf zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Dort, wo ein erheblicher Befall mit Eichenprozessionsspinnern erwartbar ist und es sich um Bereiche handelt, die stark von Menschen frequentiert werden (zum Beispiel Schulwege, Spielplätze, Schulhöfe etc.), werden Biozide eingesetzt. Die zweite Methode ist das Absaugen der Nester.

Appell an Eigenverantwortung

Letztlich wird es aber auch wieder Stellen im Gemeindegebiet geben, an denen nur mit Schildern auf die Gefahr hingewiesen wird. Das gilt vor allem für den Außenbereich. „Da bitten wir die Bürgerinnen und Bürger, solche Bereiche wenn möglich eigenverantwortlich zu meiden“, erläutert Stefan Kohaus.

Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners hat die Gemeinde wieder eine fünfstellige Summe in Höhe von 20 000 Euro eingeplant. Ob das reichen wird, das wird sich erst im Herbst zeigen, wenn die Schlussrechnung vorliegt. Im Jahr 2018 gab die Gemeinde rund 36 000 Euro für die Beseitigung von rund 1000 gemeldeten Nestern aus.

Wichtig: Auch in diesem Jahr können Bürgerinnen und Bürger der Gemeindeverwaltung Standorte von Nestern mit Eichenprozessionsspinnern melden. Am einfachsten geht dies unter ordnungsamt@nottuln.de per E-Mail.