Gemeinde setzt erste Akzente

Der Wohnungsmarkt, die Ausweisung von Tempo-30-Zonen, die Schaffung von Fahrradstraßen, die aktuelle Corona-Situation und eine erneute Zuweisung von geflüchteten Menschen standen auf der Tagesordnung der Bürgermeisterkonferenz, die jetzt in Nottuln stattfand. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes lud dazu seine Amtskolleginnen und Amtskollegen in die Alte Amtmannei ein.

Wohnraum ist überall im Kreis Coesfeld ein rares Gut. „Vor allem bezahlbarer Wohnraum fehlt in unseren Städten und Gemeinden“, macht Wilhelm Sendermann, Bürgermeister der Stadt Olfen und Sprecher der Bürgermeisterkonferenz, deutlich. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister diskutierten in diesem Zusammenhang die Gründung von kleineren Wohnungsbaugenossenschaften, bei denen die Kommunen jeweils Mitglied sind und so Einfluss auf die Entwicklung des Mietzinses haben und so dazu beitragen können, den Mietwohnungsmarkt zu erhalten.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen

„Wir sprechen dabei von einem Rahmen, der sich zwischen zwölf und 60 Wohneinheiten bewegt“, machte Sendermann die Größenordnung der oftmals projektbezogen arbeitenden Genossenschaften deutlich. Gerade die kleineren Ortsteile könnten von der Gründung solcher Genossenschaften profitieren.

In Nottuln ist man diesbezüglich bekanntlich schon einen Schritt weiter, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde: „Wir haben uns bereits einen Partner angesehen“, berichtet Thönnes davon, dass im Gemeinderat schon über dieses Thema gesprochen wurde. Die Nähe zu Münster erhöhe zudem den Druck auf die Kommunen, weiß Thönnes: Wohnungssuchende und Bauwillige schauen sich verstärkt im Umland nach geeignetem Wohnraum und Grundstücken um. „Dabei darf es aber nicht darum gehen, noch mehr Flächen zu zersiedeln, sondern vielmehr darum, bereits vorhandene Flächen zu verdichten und geschickt zu planen.“

Beim Thema „Tempo-30-Zonen“ möchten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mehr auf Aufklärung der Bevölkerung setzen. „Nicht alle Bürgerinnen und Bürger wissen, dass es sich wie zum Beispiel jetzt in Münster um Modellversuche handelt“, machte Wilhelm Sendermann deutlich.

Tempo-30-Zonen nicht überall machbar

Häufig sei das Anliegen der Menschen verständlich, aus ihrer Straße eine Tempo-30-Zone zu machen. „Warum geht das nicht auch bei uns?“ laute eine häufig gestellte Frage. Demgegenüber stehe oft das Gesetz, in dem diese Möglichkeit der Tempo-Reduzierung in diesem Bereich nicht vorgesehen sei, so Sendermann. „Hier braucht es Klarheit, in welchem Rahmen wir uns als Kommunen bewegen dürfen“, wünschen sich die Bürgermeister, dass die Gesetzgeber auf Landes- und Bundesebene tätig werden.

Bei den Fahrradstraßen sieht es hingegen etwas anders aus. Um aus einer Straße eine Fahrradstraße machen zu können, liegen die gesetzgeberischen Hürden nicht allzu hoch. Es braucht lediglich den Nachweis, dass sich auf der vorgesehenen Straße künftig mehr Fahrräder als Autos bewegen werden. Diese Rechnung geht auch für Nottuln auf: In naher Zukunft möchte die Gemeinde – so der Vorschlag der Gemeindeverwaltung – eine Ost-West-Achse im Ortskernbereich als Fahrradstraße ausweisen, und zwar von der Olympiastraße aus beginnend. Zudem muss auf Fahrradstraßen sichergestellt sein, dass die Parkbuchten weit genug von der Fahrradfahrbahn entfernt sind, um ein sogenanntes „Dooring“ und damit schwere Unfälle zwischen Zweirädern und Autos zu vermeiden.

Gemeinde schlägt Fahrradstraße vor

Künftig werden die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld wieder mit Flüchtlingszuweisungen rechnen müssen – auch das war Thema bei der Bürgermeisterkonferenz in Nottuln. „Wir müssen uns auf weitere Migranten einstellen“, erklärt Sendermann, „nur der Zeitpunkt ist noch offen“.

Nottuln ist gut auf den Tag X vorbereitet: „Uns stehen die Unterkünfte und Wohnungen, die wir schon in der ersten Flüchtlingswelle 2015 vorgehalten haben, weiterhin zur Verfügung“, erklärt Dietmar Thönnes.

Letztes Thema der Bürgermeisterkonferenz war die Corona-Pandemie. „Die Situation wird sich in den nächsten Wochen noch verschärfen“, so Sendermann. „Wir müssen es erreichen, dass die Menschen ausreichend geimpft werden.“

Corona: Problem kreisweit angehen

Dabei sehen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister den Kreis Coesfeld in der Verantwortung, der sich den Herausforderungen stellen müsse. „Wir warten nun auf eine klare Ansage aus Düsseldorf“, sagt Wilhelm Sendermann. Der Kreis hatte in den vergangenen Tagen seinerseits vorsorglich rund 6800 Impfdosen bestellt, um die Kommunen bei der Drittimpfung der Bevölkerung unterstützen zu können.

„Wichtig ist, dass wir die Dinge kreisweit angehen und uns bezüglich der Impfungen mit den Betriebsärzten und zum Beispiel auch mit Unternehmen abstimmen“, macht der Sprecher der Bürgermeisterkonferenz deutlich, dass die Kommunen im Kreis im Umgang mit der Situation ihrer Kreativität freien Lauf lassen sollten: „Wir müssen gucken, was geht, um die Lage in den Griff zu bekommen.“