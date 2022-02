Gemeinde sucht Wahlhelfer für Abstimmung im Mai

Wenn am 15. Mai 2022 die Wahlen zum nordrhein-westfälischen Landtag stattfinden, sind alle Wahlberechtigten aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Für die Durchführung dieser Wahl sucht die Gemeindeverwaltung 120 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

Da die Durchführung von Wahlen immer wieder eine große Herausforderung für die Gemeindeverwaltung darstellt, ist sie auf die tatkräftige Mithilfe der Nottulnerinnen und Nottulner am Wahltag angewiesen. Die Wahlhelferinnen und -helfer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Als solche können sie am Wahltag in unterschiedlichen Funktionen – als Wahlvorsteher oder Stellvertreter, als Schriftführer oder Stellvertreter sowie als Beisitzer – in einem der neun Urnenstimmbezirke oder acht Briefwahlbezirke eingesetzt werden. Das Online-Anmeldeportal wird am Montag (7. Februar) auf der Homepage der Gemeinde Nottuln (www.nottuln.de) freigeschaltet. An dann sind alle Interessenten eingeladen, sich zu melden.