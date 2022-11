„Gemeinsam für den Frieden“, griff Michael Riegelmeyer, Präsident des Bürgerschützenvereins Appelhülsen, in seiner Ansprache zum Volkstrauertag das Motto des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf und appellierte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer: „Ein jeder von uns an dem Platz, an dem es möglich ist.“

Bürgerschützenverein und VdK Appelhülsen richteten am Samstagabend die Feierstunde zum Volkstrauertag an der Kriegergedächtniskapelle aus. Musikalisch untermalte die Blasmusikvereinigung Nottuln die andächtige Stimmung, die von Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs Appelhülsen mit ihren Fackeln noch verstärkt wurde. Vertreter der Appelhülsener Verbände und Vereine hatten bereits mit ihren Fahnenabordnungen an der Vorabendmesse teilgenommen und gedachten anschließend ebenfalls der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aller Völker und Nationen.

„Seit Februar 2022 müssen wir erleben, wie die Hoffnung auf eine europäische Friedensordnung zerbrochen ist“, bedauerte Michael Riegelmeyer. „Aus der Ukraine müssen wir Bilder sehen, von denen wir gehofft hatten, dass sie sich niemals wiederholen.“ Dieser Gedenktag gebe Anlass, nachzudenken und besonnen, aber entschieden tätig zu werden, mahnte er. „Aggressionen dürfen wir nicht hinnehmen und müssen daran erinnern, dass wir gemeinsam in Europa für Menschenrechte, Frieden und Freiheit eintreten.“

Nach der Ansprache Riegelmeyers folgte die Kranzniederlegung zum Gedenken. Und zum Abschluss sangen alle Teilnehmenden gemeinsam die Nationalhymne.