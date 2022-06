Gemeinsam für Frieden

Knapp 150 Menschen – Bürger aus Nottuln, Chodziez, Saint-Amand-Montrond und der Ukraine – nahmen am Friedensgedenken teil.Solidarität mit der Ukraine-Hilfe in Chodziez: Ludger Rumphorst (l.) und Michael Sendes (2.v.l.) überreichten 1000 Euro an Bürgermeister Jacek Gursz (2.v.r.). Nach Auskunft von Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes sind jetzt schon etwas mehr als 100 000 Euro in die Partnerstadt geflossen.

Knapp 150 Menschen haben am Freitagabend am Nottulner Friedensgedenken teilgenommen. Die Veranstaltung, die seit Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer freitags am Stiftsplatzbrunnen stattfindet, wartete diesmal mit einer Besonderheit auf. Denn aus Anlass des Partnerschaftsjubiläums waren auch Redner aus beiden Partnerstädten vertreten. Neben Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Bürgermeister Jacek Gursz aus Chodziez war Stadtratsmitglied Jean-Pierre Peaudecerf aus der französischen Partnerstadt Saint-Amand-Montrond gekommen.

Alle drei Redner verurteilten den russischen Angriffskrieg, bekundeten ihre Solidarität mit den Opfern, betonten die Bedeutung der Städtepartnerschaften als Mittel der Verständigung unter den Menschen und riefen zur Rückkehr zum Frieden in Freiheit und Demokratie auf.

Da passte auch gut noch dieses schöne Solidaritätszeichen: Ludger Rumphorst, Vorsteher der St.-Martini-Bruderschaft, und Michael Sendes, Erster Direktor der St.-Antoni-Bruderschaft, überreichten eine gemeinsame 1000-Euro-Spende der Bruderschaften für die Ukraine-Hilfe in der Partnerstadt Chodziez. Zusammen mit dem Erlös aus der DLRG-Aktion „Swim4peace“ und vielen weiteren Spenden sind jetzt mehr als 100 000 Euro an die Ukraine-Hilfe in Chodziez geflossen, dankte Bürgermeister Thönnes allen, die dazu beigetragen haben.