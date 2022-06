Gemütlichkeit auf dem Stiftsplatz

Nach zwei Jahren der Durststrecke ist es nun wieder so weit: Vom 15. bis 17. Juli wird im historischen Ortskern von Nottuln wieder ein Weinfest gefeiert. Neben einer großen Auswahl an Rebensaft werden dazu passende Köstlichkeiten angeboten. Ein buntes Musikprogramm mit lokalen Musikerinnen und Musikern rundet das gemütliche Beisammensein auf dem Stiftsplatz ab.

Das Angebot an Weinen reicht von der Mosel bis in die Pfalz: Vertreten sind das Weingut Dieter Arenz aus Nehren und das Ferienweingut Gabi und Rainer Hirschen aus Burg an der Mosel, das Weingut Keber Kolling aus Sommerloch, das Weingut Alfred Heil aus Roxheim sowie das Weingut Espenschied aus Bad Kreuznach im Anbaugebiet Nahe und das Weingut Destillerie Stöckel-Hoos aus Neustadt-Duttweiler, dem kleinsten Ortsteil der Stadt Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz. Das berichtet die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Weine von der Mosel bis in die Pfalz

Neben Verkostungen von traditionellen wie neuen Rebsorten bieten die Winzerinnen und Winzer Bestellmöglichkeiten und oftmals auch Weinproben bis hin zu Ferienunterkünften vor Ort auf ihren Weingütern an.

Was könnte besser zum Wein passen als Antipasti? Der Nottulner Gastronom Holger Rosenboom bietet eine reichhaltige und vielfältige Auswahl an, die den Lieblingswein begleitet. Die „beleg‘bar“ Münster sorgt mit einem Angebot von Brotspezialitäten für Handfestes. Und der Verein „Nottuln & Friends“ bietet die obligatorische Bratwurst.

Auch Nicht-Weintrinkerinnen und -trinker kommen beim Weinfest auf ihre Kosten, verspricht die Gemeinde: Für das alternative Hopfengebräu und alkoholfreien Limonaden sorgt das Unternehmen „LiBa Trinken“ aus Münster.

Viel Musik von heimischen Gruppen

Eröffnet wird das Weinfest am 15. Juli (Freitag) um 19 Uhr von der zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin Dr. Susanne Diekmann. Anschließend wird ab 20 Uhr das Salonorchester Da Capo aus Havixbeck das musikalische Programm bestreiten. Bis Mitternacht kann man sich durch das kulinarische Angebot probieren.

Am 16. Juli (Samstag) laden die Winzer ab 15 Uhr ein. Ab 16 Uhr gibt es Musik von dem Nottulner Mallet-Ensemble „Rosewood & Rhythm“. Ab 17 Uhr übernimmt die Straßenmusik-Combo. Sie musiziert dabei auch abseits der Bühne. Den Abschluss gestalten dann ab 19 Uhr die Musiker von „Hootin‘ the Blues“. Die Weinfeststände sind bis Mitternacht geöffnet.

Ab 13 Uhr ist das Weinfest am 17. Juli (Sonntag) geöffnet. Das musikalische Tagesprogramm gestaltet das bekannte Limberg-Trio ab 15 Uhr. Der letzte Tag des Weinfestes klingt bis 18 Uhr aus.