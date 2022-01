Geplante Fällaktion löst Protest aus

Spaziergängern an der Kreithecke sind die roten Schrägstriche an den Bäumen nördlich vom Wasserwerk schon aufgefallen. Jeder Schrägstrich kündigt an: Dieser Baum soll demnächst gefällt werden. Auch Jürgen Kruse geht dort mit seiner Frau regelmäßig spazieren. Ihm lässt die geplante Fällaktion keine Ruhe. Der 74-Jährige, der vor Kurzem aus familiären Gründen nach Nottuln gezogen ist, engagiert sich seit vielen Jahren im Arbeitskreis Heckenschutz, einer Art Umweltschutzbürgerinitiative, die einst im Wendland entstand, heute bundesweit tätig und in verschiedenen Naturschutzverbänden Mitglied ist und sich thematisch mit Hecken und Wäldern beschäftigt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie