Gericht kassiert die Genehmigung: Hähnchenmast-Anlage darf erst einmal nicht gebaut werden

Keine Regeln für effektive Kontrollen einiger Betriebsbereiche. Keine Regeln über Inhalt, Umfang und Reichweite der Hähnchenmast-Anlage. Etwa wann entmistet werden soll, wann überhaupt Tiere im Stall sind, wann dieser leer steht. „Das sind alles Regeln, die die Nachbarn interessieren“, fasst es Michael Labrenz, Sprecher des Verwaltungsgerichtes Münster, zusammen. Und eigentlich müsse darauf in der Baugenehmigung eingegangen werden. Nur: Aus Richtersicht fehlten all diese Punkte in der Baugenehmigung der Stadt Dülmen. Die Folge: Das Gericht kassierte den Beschluss.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie