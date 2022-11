Seit einigen Tagen ist er ein richtiger Blickfang im #meetandcollect, der geschmückte Weihnachtsbaum mit dem großen roten Weihnachtsstern an der Spitze. Und unter diesem Baum im Sozialkaufhaus und Treffpunkt des Vereins „Nottuln & Friends“ liegen auch schon die ersten Weihnachtspäckchen, die Nottulner Bürgerinnen und Bürger für die Weihnachtsaktion gespendet haben. Allesamt liebevoll verpackt. Geschenke mit Herz für geflüchtete Kinder.

Kindern eine Freude bereiten

Denn genau darum geht es bei der Weihnachtsaktion von „Nottuln & Friends“. Um geflüchteten Kindern in Nottuln und Umgebung zu Weihnachten eine kleine Freude zu machen, sammelt der Verein Geschenke als Spenden. Und so geht es: Wer etwas spenden möchte, sucht sich ein Geschenk aus, das er schön verpackt. Dieses sollte nicht größer als ein Schuhkarton sein und den Wert von 15 Euro nicht übersteigen, informiert der Verein. Das Geschlecht und das Alter, zu dem das Geschenk passt, schreibt man auf ein Kärtchen und bindet dieses an das Geschenk fest.

Abgabe im Sozialkaufhaus

Weihnachtspäckchen für die Kinder nimmt der Verein noch bis zum kommenden Samstag (3. Dezember) im Sozialkaufhaus #meetandcollect, Hagenstraße 6-8, entgegen. Das Sozialkaufhaus ist geöffnet am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr, am Donnerstag von 9 bis 11 Uhr und am kommenden Samstag von 10 bis 12 Uhr. Der Verein wird die gespendeten Geschenke dann bis Weihnachten an die Kinder in den Flüchtlingsunterkünften im Umkreis von bis zu 30 Kilometern verteilen. Für größere Spenden und Fragen zur Aktion können sich Interessierte unter der Rufnummer 01 51/42 32 39 07 melden.