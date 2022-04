Geschichten aus der Luft gefischt

Najem Wali hat sich wohlgefühlt, als er im Mai vergangenen Jahres in Nottuln und Umgebung zu Gast war. Die heimische Autorin Ulla Wolanewitz begleitete ihn auf seiner Spurensuche zum Thema Heimat. Jetzt sind die Ergebnisse dieser Suche in einem Buch nachzulesen.

Ungemütlich und „aprilfrisch“ war die Exkursion, auf der Najem Wali Mitte Mai 2021 in Nottuln und Umgebung unterwegs war. Der Wind, der ihm oben auf der Aussichtsplattform des Longinusturmes um die Nase wehte, war schon recht kalt. Trotzdem fühlte er sich hier von der ersten Minute an sichtlich wohl, fast wie zu Hause. Die Nottulner Autorin Ulla Wolanewitz begleitete ihn einen Tag bei seiner Spurensuche zum Thema Heimat. Dass diese Begegnung nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, ist nun in dem Beitrag zu lesen, den Najem Wali für das „Experiment Heimat“ – initiiert vom Westfälischen Literaturbüro in Unna – veröffentlicht hat.

„Es war eine Reise in eine Gegend, die mir bekannt vorkam“, beginnt der irakische Schriftsteller. „Ich bewegte mich durch einen mir schon bekannten Landstrich, an den zu erinnern mir im Gewühl der Jahre irgendwie abhanden gekommen war, und jetzt erst, mit meinem Besuch, erlebte meine Erinnerung an jene Zeit eine Renaissance.“

„Es war eine Reise in eine Gegend, die mir bekannt vorkam.“

„Ich streifte durchs Münsterland und erinnerte mich währenddessen an ein chinesisches Märchen, in dem Fischer mit ihren Netzen aufs Meer fahren, um Stimmen zu fangen. Und so fragte ich mich, ob ich hierhergefahren war, oder ob man mich nicht eher hierher beordert hatte, um die noch in der Luft schwebenden Geschichten, die mit mir zu tun hatten, einzufangen. Und je mehr Geschichten ich aus der Luft fischte, desto mehr fühlte ich mich im Münsterland heimisch. Meine Begleiter begriffen das sehr schnell. Schon am ersten Tag!“

Seine Reise in eine vergangene Zeit startete in 24 Metern Höhe mit der wunderbaren Aussicht auf die sonnengelben Rapsfelder der Baumberge. Hier fiel Walis Blick direkt auf die Infotafel, die auf die Richtung Bergkamen hinweist. Die weckte schlagartig eine Erinnerung an seine erste Anhörung, der er sich nach seiner Ankunft 1983 stellen musste. Seinerzeit wurde ihm bei seinem Aufenthalt dort der Zutritt zu einer Gaststätte verwehrt, weil dieser für Ausländer nicht gestattet war.

Gespräche am Longinusturm

Am Turm empfing ihn nicht nur das gastfreundliche Team vom Café 18|97, hier kam er auch ins Gespräch mit dem Mitarbeiter Ahmad Khalid Abbas, einem Faili-Kurden. Er wurde 1983 im Iran geboren, weil seine Eltern aus dem Irak dorthin deportiert worden waren. „Maßnahmen, wie man sie hierzulande von den Nationalsozialisten kennt“, machte Wali deutlich.

Interessiert lauschte Wali der Geschichte vom Nazi-Attentat auf den Turm, bei dem es im Januar 1982 eine schwere Detonation mit großen Folgeschäden gegeben hatte. Die Täter wollten damit die Ausstrahlung der amerikanischen Serie „Holocaust“ verhindern, waren allerdings nicht ortskundig. Sonst hätten sie gewusst, dass die Übertragung von Bild und Ton für das zweite und dritte Programm vom benachbarten WDR-Sender gewährleistet wurde.

„Die Täter gehören selten zu den Schlauesten“, kommentierte Wali und steuerte auch gleich eine Begebenheit aus Ägypten bei. Hier attackierte ein Fanatiker den Nobelpreisträger Nagib Mahfuz mit einem stumpfen Messer. Der Grund: Mit dem Buch „Die Kinder unseres Viertels“ hätte der Schriftsteller einen blasphemischen Roman in die Welt gesetzt. Als der Richter den Täter fragte, ob er das Buch überhaupt gelesen habe, antwortete dieser „Nein!“. „Fanatismus macht blind“, erklärte Wali.

Eigene Definition für „heimisch“

Weitere Abstecher zur Steverquelle, zum pittoresken Stevertal samt restaurierter Wassermühle Schulze Wes­terath, der Nottulner Pfarr- und Stiftsbezirk inklusive Stolpersteine gehörten im vergangenen Jahr mit zu Walis Baumberge-Exkursion, die auch Swenja Janning, Kulturreferentin des Kreises Coesfeld, begleitete.

Obwohl er sich unterwegs mit seinen Begleiterinnen heimisch fühlte, hat der Schriftsteller, der vor einigen Jahren mit dem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch ausgezeichnet wurde, in seinem Beitrag noch eine andere Definition für „heimisch“ parat: „Es ist, als ob ich auf alten Spuren meiner selbst tappe. Auf jeden Fall kam mir bei meinem Aufenthalt im Kreis Coesfeld im Münsterland mit jeder neuen Geschichte vieles vertraut vor. Vieles war mir nicht fremd. Und da wurde mir klar, dass es die Geschichten, die mir hier begegneten, selbst waren, die mir Wärme und Vertrautheit gaben, als ob sich ein Teil von mir in all diesen Jahren hier eingenistet und auf ein Wiedersehen mit mir gefreut hätte. Immer wieder stelle ich fest, wie zerstreut meine Heimaten sind. Manche von ihnen sind versteckt und tauchen erst auf, wenn wir uns zufällig begegnen. Manche warten auf mich, und es scheint mir, als hörte ich sie nach mir rufen. Wo Geschichten entstanden sind, bin ich beheimatet!“

Die Ausstellung „Experiment Heimat“ ist noch bis zum 15. Mai in der Kolvenburg zu sehen. Der 280 Seiten starke Band mit 138 Farbabbildungen ist dort für 28 Euro erhältlich.