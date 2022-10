Gipfeltreffen der Blues-Größen

Am Samstag (15. Oktober) kommt es – auf Einladung des Vereins „Blues in Nottuln“ – in der Alten Amtmannei zu einem echten Gipfeltreffen europäischer Blues-Größen. Das Tomi-Leino-Trio ist eine der meistbeschäftigten „Roots & Blues“-Bands aus Finnland, die ihren eigenen Sound aus Elementen des Swampblues und Rock’n’Roll kreiert. Die Band tourt momentan mit Dieter Kropp, einem begnadeten Mundharmonika-Spieler und Sänger. Und als Special Guest kommt an diesem Abend der bekannte Bluesgitarrist und Sänger Kai Strauss dazu. Das Zusammenspiel verspricht einen spannenden, abwechslungsreichen Abend für alle Freunde des Blues, heißt es in der Ankündigung.

Das Tomi-Leino-Trio ist bekannt für fette hypnotische Grooves, die jedes Haus rocken. Ihr Sound ist neben Elementen des Swampblues und des Rock‘n‘Roll geprägt vom städtischen Blues aus Chicago und dem Jump- und Swing-Blues der amerikanischen Westküste. Das energiegeladene Trio baut eine intensive, abwechslungsreiche Show um das enge Zusammenspiel der Mitglieder auf, heißt es weiter.

Eine der erfolgreichsten Blues-Formationen Skandinaviens

Das seit 2011 existierende Trio um den Mundharmonikaspieler, Gitarristen und Sänger Tomi Leino ist eine der erfolgreichsten Blues-Formationen Skandinaviens. Die American Heritage International Organisation hat Tomi Leino mittlerweile offiziell in die „Blues Hall of Fame“ aufgenommen als „Great Blues Artist from Finland“.

Auf der aktuellen Tour steht dem Trio mit Dieter Kropp ein herausragender Mundharmonika-Spieler und Sänger aus Detmold zur Seite. Er gilt als einer der besten deutschen Blues-Harp-Spieler, Kritiker erwähnen seinen Namen bereits in einem Atemzug mit Götz Alsmann und Roger Cicero, heißt es in der Ankündigung. Einfühlsam, songdienlich und ohne sich in den Vordergrund zu stellen, gestaltet Dieter Kropp die Begleitung, „um dann aber auch in seinen Soli mit Wucht gleichsam über die Zuhörer hereinzubrechen“. Außergewöhnlich in der Szene sind seine deutschen Blues-Texte.

Kropp und Strauss gehören zu den Großen

Aber damit nicht genug: Als Special Guest kommt Kai Strauss. Der Bluesgitarrist ist musikalisch aufgewachsen in Deutschlands Blueshochburg Osnabrück und zählt zum kleinen Kreis europäischer Bluesmusiker, denen auch amerikanische Kollegen und Kritiker einen authentischen Stil attestieren. „Schon als Teenager war ich von der Musik von Buddy Guy, Albert King oder den Vaughan Brothers infiziert“, sagt der Gitarrist und Sänger, der laut dem Fachmagazin Bluesnews mittlerweile in der europäischen Szene als einer der Großen gilt. Der mehrfache German-Blues-Award-Preisträger ist ein gereifter Musiker mit eigener Handschrift, erwachsen aus dem Respekt zu seinen Vorbildern.

Der Beginn der Veranstaltung in der Alten Amtmannei ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Tickets zum Preis von 20,90 Euro gibt es bei Ticket Regional (www.ticket-regional.de) und bei der Touristen-Info der Gemeinde Nottuln. An der Abendkasse kosten die Karten, falls noch vorhanden, 23 Euro.