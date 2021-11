Gleich drei Jahresberichte hintereinander

„Schön, dass ihr alle da seid“, freute sich Präsident Michael Riegelmeyer am Samstagabend im Bürgerzentrum Schulze Frenking. Nach fast zwei Jahren Abstinenz waren zahlreiche Mitglieder der Einladung des Bürgerschützenvereins Appelhülsen zur außerordentlichen Generalversammlung gefolgt.

Vor dem Einstieg in die Regularien berichtete Riegelmeyer, dass er in unserer Zeitung gelesen habe, dass sich das Panama-Aktions-Team dafür einsetzt, dass beim nächsten Sommerferienlager verstärkt Kinder aus einkommensschwachen Familien die Gelegenheit zur Teilnahme erhalten. Kurzfristig hatte sich der Vorstand entschlossen, dabei zu helfen und ließ Sammeldosen herumgehen. „Der Schützenverein wird eine runde Summe daraus machen“, so der Präsident.

Spende für das Panama-Aktions-Team

Nachdem der 2. Schriftführer André Schmidt das umfangreiche Protokoll der letzten Generalversammlung vom April 2019 verlesen hatte, war es Aufgabe des 1. Schriftführers Markus Fleige, gleich drei Jahresberichte weiterzugeben. Angefangen mit einem noch traditionellen 2019 folgten deutlich an Veranstaltungen reduzierte Jahre 2020 und 2021.

Bevor Kassierer Günter Fliß die ausstehenden Kassenberichte vorlegte, dankte Riegelmeyer den Mitgliedern und Sponsoren für ihre Treue auch in Zeiten von Corona. Obwohl die Bürgerschützen beschlossen hatten, dass die Beiträge nur freiwillig zu entrichten sind, hätten viele sogar mehr gegeben. Dank richteten er und Fliß auch an alle Beitragskassierer, ganz besonders an Ewald Görtz für seine langjährige Tätigkeit. Gerne hätte Riegelmeyer ihm an diesem Abend eine Urkunde überreicht, konnte ihm allerdings leider nur beste Genesungswünsche übermitteln.

Viele Jubilare zu ehren Der Bürgerschützenverein Appelhülsen ehrte seine langjährigen Mitglieder. Hier die mit einer 60-jährigen Mitgliedschaft. Foto: Marita Strothe Der Bürgerschützenverein Appelhülsen ehrte seine langjährigen Mitglieder. Hier die mit einer 50-jährigen Mitgliedschaft. Foto: Marita Strothe Der Bürgerschützenverein Appelhülsen ehrte seine langjährigen Mitglieder. Hier die mit einer 40-jährigen Mitgliedschaft. Foto: Marita Strothe Der Bürgerschützenverein Appelhülsen ehrte seine langjährigen Mitglieder. Hier die mit einer 25-jährigen Mitgliedschaft. Foto: Marita Strothe

Das finanzielle Entgegenkommen trug auch zu zufriedenstellenden Kassenberichten für die Jahre 2019 und 2020 bei. Martin Garrels hatte sie zusammen mit Irenius Simalla geprüft und lobte die Kassierer für ihre sorgfältige Arbeit. Gemäß seinem Antrag entlastete die Versammlung den Vorstand und bestimmte Josef Schulze Frenking und Markus Falke zu neuen Kassenprüfern.

Turnusmäßig standen zudem Teilvorstandswahlen an. Sowohl der 2. Vorsitzende Ulrich Große Wiesmann, der 2. Schriftführer André Schmidt, der 2. Kassierer Bernd Reher, der 4. Kassierer Dietmar Schmidt als auch der 2. Beisitzer Andreas Nordbeck wurden dabei in ihren Ämtern bestätigt.

Teilvorstandswahlen schnell abgehakt

Nachdem zwei Jahre kein Schützenfest gefeiert werden konnte, galt es an diesem Abend, zahlreiche Jubilare für die Jahre 2020 und 2021 zu ehren. Die Jubilare mit 70-jähriger Mitgliedschaft – Josef Tokentrup, Karl Hensmann und Heinz Daldrup – seien nach der Pfingstmesse ausgezeichnet worden, erinnerte der Präsident, ebenso wie Bernhard Reher, der Goldkönig 2020, der kurz nach der Ehrung verstorben sei. Über 40 Namen hatte der Vorstand auf seiner Liste der Jubilare. Nur ein Teil von ihnen war anwesend und bekam direkt die Ehrennadel angesteckt. Über Präsente konnten sich außerdem zwölf Bürgerschützen freuen. Die bekamen sie für ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand beziehungsweise in der Obrigkeit.