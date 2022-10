Glücklicher Griff nach dem Fuchsschwanz

Zur traditionellen Fuchsjagd versammelte sich der Reitverein Appelhülsen. Der Ausritt erfolgte in Richtung Schapdetten. Im Anschluss wurden die neuen Fuchsmajorinnen ermittelt.

Nach einer wilden Jagd auf dem Außenplatz an der Reithalle wurden die Siegerinnen geehrt (v.l.): Master und Vorjahresfuchsmajorin Kim Winkler, die neue Fuchsmajorin Annika Bonmann (beide Großpferde), die neue Fuchsmajorin Nanne Lördemann und die Vorjahresfuchsmajorin Amelie Kular (beide Ponys).

Der Reitverein Appelhülsen veranstaltete am Samstag seine Fuchsjagd. Der Tag begann mit einem Frühstück, ausgegeben von den beiden Vorjahresfuchsmajorinnen Kim Winkler und Amelie Kular.

Nach den Begrüßungsworten des ersten Vorsitzenden Christoph Bonmann und mit der musikalischen Begleitung einiger Jagdhornbläser starteten etliche Reiter unter der Leitung von Master Kim Winkler auf die insgesamt 15 Kilometer lange Strecke in Richtung Schapdetten. Begleitet wurden die Reiter von einer großen Fahrradgruppe, so der Verein in einem Pressetext.

Goldfuchsmajorin reicht Satteltrunk

Der erste Stopp war am Laerbrockkreuz, wo die Goldfuchsmajorin Elisabeth Eckrodt einen Satteltrunk ausgab. Vor 50 Jahren hatte sie den Titel bei den Großpferden erlangt. Die Mittagsrast wurde auf dem Hof der Familie Spork eingelegt. Genossen die Teilnehmer während der Pause noch die Sonne, setzte beim Aufbruch danach Nieselregen ein, von dem sich aber niemand beeindrucken ließ. Auf dem Hof der Familie Schulte Kusenhorst in Werlte lud Silberfuchsmajorin Melanie Lammert zum Satteltrunk ein.

Wilde Jagd nach den Trophäen

Nachdem alle Reiter wohlbehalten an der Reithalle am Heitbrink wieder eingetroffen waren, begann auf dem Außenplatz die wilde Jagd, um die neuen Fuchsmajore zu ermitteln. Die Ponyreiter hatten lange zu kämpfen, bis Nanne Lördemann mit ihrem Pony Night Girl mit einem glücklichen Griff den Fuchsschwanz der Vorjahresfuchsmajorin Amelie Kular entwenden konnte. Bei den Großpferden dauerte die Jagd nicht ganz so lange: Hier war Cnut das schnellste Pferd und sicherte Annika Bonmann den Titel der Fuchsmajorin.

Am Abend kamen viele Vereinsmitglieder im Reiterstübchen in der Reithalle zusammen, um ihre neuen Fuchsmajore zu ehren und gebührend zu feiern.