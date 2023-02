„Gott empfiehlt uns die Liebe“

In der Pfarrkirche St. Martinus waren am Sonntag die Karnevalsfreunde nicht zu übersehen. Vor allem die Kinder hatten sich kostümiert. Und für die Predigt mit gereimten Versen setzte auch Pfarrdechant Norbert Caßens die Narrenkappe auf.

Karneval und Kirche – das passt! Wie gut, das war am Sonntagvormittag in der Pfarrkirche St. Martinus zu sehen, wo die schon traditionelle Karnevalsmesse der Pfarrgemeinde St. Martin stattfand und wo Pfarrdechant Norbert Caßens diesmal seine „Pflicht“ in gereimten Versen erfüllte: „Da möcht ich die Predigt dichten – so erfüllen meine Pflichten. Ich darf euch ein wenig necken, – Freude in euch allen wecken.“

Stattliche Abordnung der KG Nottuln

Die Karnevalsgesellschaft Nottuln nahm mit einer stattlichen Abordnung an der Messe teil. Nicht zu übersehen waren die Hummelbienchen in ihren schmucken blau-weißen Tanzuniformen und die weiteren Garden Steversterne und Figaros. Auch die Erstkommunionkinder waren mit ihren Familien zahlreich und kostümiert erschienen. Kantor und Organist Heiner Block hatte extra für die Karnevalsmesse seinen roten Frack und den roten Zylinderhut angezogen. Und als er mit dem Radetzkymarsch die Messe eröffnete, klatschen die Gottesdienstbesucher sofort begeistert mit – so wie 1987 das Publikum beim legendären Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mit Maestro Herbert von Karajan.

„Probier‘s mal mit Gemütlichkeit . . .“

Klatschen und Beifall, das gab es in dieser Messe häufiger. Weil zum Beispiel Organist Heiner Block immer mal wieder auch weltliches Liedgut wie den Dschungelbuch-Klassiker „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ einstreute. Beifall erhielten auch die Erstkommunionkinder für ihren Chorauftritt.

Beifall gab es nicht zuletzt für den Dechanten, der mit seiner Predigt bewies, dass die frohe Botschaft Gottes auch gut in Versen verbreitet werden kann: „Er sagt, dass das Aug-um-Auge – gar nicht für den Frieden tauge. Auch das Zahn-um-Zahn sei schlecht. Das schafft überhaupt kein Recht. Besser sei, wenn man nicht bange – hinhält auch die andre Wange.“

„Großmut und Barmherzigkeit – bringt am Ende Heiterkeit.“

Und der Pfarrdechant versicherte: „Gott schenkt täglich seine Sonne – Gut und Bös mit gleicher Wonne, weil die Liebe wandeln kann – jedes Herz von Frau und Mann. So empfiehlt er uns die Liebe – und Verzicht auf alle Hiebe. Großmut und Barmherzigkeit – bringt am Ende Heiterkeit.“

Und den Karnevalisten gab er für die tollen Tage mit auf den Weg: „Wer im Karneval möcht lachen – und sich freu‘n an schönen Sachen, soll auf Gottes Wort vertrau‘n – und auf seine Hilfe bau‘n. Das gilt auch für schwere Zeiten, wenn uns Krieg und Not begleiten. Lasst euch bitte nicht beirren – und den Glauben nicht verwirren. . . . Lasst uns alle fröhlich bleiben. Putin kann mit seinem Treiben – uns die Zuversicht nicht rauben. Daran soll ein jeder glauben.“

Viel Beifall für die Hummelbienchen

Für einen fröhlichen Abschluss mit Festivalcharakter sorgten schließlich die Hummelbienchen. Nach einem kurzen, nachträglichen Geburtstagsständchen für den Pfarrdechanten wirbelten sie anschließend auf den Stufen des Altarraums gekonnt umher. Aufmerksam beobachtet von den vielen Kindern, die begeistert zuschauten. Klarer Fall: Ohne eine Zugabe der Hummelbienchen durfte die Karnevalsmesse nicht enden.