„Großartige Unterstützung“

Als ihn die ersten Nachrichten und Bilder aus seiner vom Erdbeben verwüsteten Heimatstadt Latakia erreichen, ist Ammar Haj Kasm zutiefst erschüttert. Der in Schapdetten lebende gebürtige Syrer will helfen – und erfährt Hilfe aus der Schapdettener Bevölkerung.

Es kam wie aus heiterem Himmel, erwischte die Bevölkerung ohne große Vorwarnung. Plötzlich, am 6. Februar, bebte die Erde in der Türkei und Syrien – mit verheerenden Ausmaßen: Häuser brachen in sich zusammen, verschütteten tausende von Menschen unter sich. Betroffen war auch die Hafenstadt Latakia in Syrien, 50 Kilometer südlich der türkischen Grenze. Es ist der Heimatort von Ammar Haj Kasm, der seit fünf Jahren in Schapdetten wohnt.