Rekordergebnis an den Verkaufsständen

„Willst du schon mal beim Spielzeug gucken?“ Das ließ sich die junge Besucherin von ihrer Mutter nicht zweimal sagen und stöberte begeistert in den zahleichen Spielsachen, die sich am Samstag auf etlichen Tische im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums türmten. Und ihre Mutter stöberte indessen in Ruhe in der Mensa durch die Kinderkleidung für die kommende wärmere Jahreszeit.

„120 Personen haben Verkaufsartikel abgegeben“, wusste Melanie Thier vom Organisationsteam des Kinderkleider- und Spielzeugmarktes der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Nottuln. Das Sortiment an gut erhaltenen Hosen, Jacken, Pullovern, Kleidern, Sportbekleidung, Babykleidung, Babyzubehör und Spielzeug hatten die rund 20 Helferinnen übersichtlich nach Größen sortiert. „Eine Riesenschlange hat sich schon eine halbe Stunde vor der Öffnung aufgebaut“, freute sich Thier über den großen Andrang bereits zum Start des dreistündigen Angebots um 9 Uhr. „Ich glaube, soviel waren es noch nie.“

Schlange schon vor der Öffnung

Entsprechend erfolgreich verlief die Veranstaltung. Wie die kfd im Nachgang mitteilte, konnten die Organisatorinnen einen Rekordumsatz verzeichnen und eine in dieser Größenordnung noch nicht da gewesene Anzahl an Artikeln verkaufen. Nicht nur gut erhaltene Kinder- und Spielsachen konnten die Schnäppchenjäger an diesem Vormittag ergattern. Auch für das leibliche Wohl der Besucher sorgten die kfd-Frauen und boten frisch gebackene Waffeln an.

Über die günstige Kleidung und das Spielzeug freuten sich nicht nur die Käuferinnen und Käufer. Auch die Verkäufer, die am Nachmittag beim Abholen der nicht verkauften Ware traditionell 80 Prozent des Verkaufserlöses ausgezahlt bekamen, seien von ihren Umsätzen begeistert gewesen, meldet die kfd. 20 Prozent wurden vom Organisationsteam für einen guten Zweck einbehalten und werden gespendet.

Der Termin für den nächsten Herbstmarkt steht auch schon fest. Am 16. September findet er statt. Und dann wünschen sich die Organisatorinnen, die allen Helferinnen einen besonderen Dank sagen, wieder viele zufriedene Verkäufer und Käufer.