Grüne beantragen Akteneinsicht

Das Dach des westlichen Gebäudeteils der Astrid-Lindgren-Grundschule war für eine Photovoltaikanlage im Gespräch. Weil das Dach wahrscheinlich zuvor umfangreich ertüchtigt werden müsste, steigen die Kosten so sehr an, dass die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage trotz Förderung nicht mehr gegeben ist, so die Verwaltung.

Foto: Ludger Warnke