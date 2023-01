„Grüne Mitte“ vor dem Start

Der Rhodepark wird neu gestaltet. Dank der Initiative der Bürgerstiftung Nottuln werden die ersten mit der Bürgerschaft entwickelten Maßnahmen in Kürze umgesetzt. Doch noch gibt es eine Herausforderung.

Sahen sich die Pläne für die Umgestaltung des Rhodeparks noch einmal an, bevor es losgeht (v.l.): Wolfgang Beckersjürgen (Leiter Baubetriebshofs), Angelika Wessel (Bürgerstiftung), Volker Kranz (Planungsbüro Baumrausch) und Mike Roters (ML Gartenplus).

Noch herrscht nasskalte Winterruhe im Rhodepark. Doch der Startschuss für „Nottulns neue grüne Mitte“, wie die Bürgerstiftung Nottuln formuliert, ist gefallen: Auf Einladung der Bürgerstiftung trafen sich am Freitagmorgen die am Projekt Beteiligten zur ersten gemeinsamen Baubesprechung für die Umgestaltung des Rhodeparks: Angelika Wessel von der Bürgerstiftung, Landschaftsarchitekt Volker Kranz von der Planungsfirma Baumrausch (Bremen), GaLa-Fachmann Mike Roters vom ausführenden Unternehmen ML-Gartenplus (Coesfeld) sowie Wolfgang Beckersjürgen, Leiter des Baubetriebshofes der Gemeinde Nottuln.

In Kürze werden die ersten Arbeiten (Rodungen) beginnen. Aus Naturschutzgründen müssen diese bis Ende Februar abgeschlossen sein. Die weiteren Baumaßnahmen sollen dann im Zeitraum März/April erfolgen, teilt die Bürgerstiftung mit, die für den Zeitraum der Arbeiten um besondere Vorsicht und um Verständnis für mögliche Einschränkungen bittet.

Rodungen beginnen in Kürze

Bereits vormerken können sich alle Bürger die Termine 28. und 29. April (Freitag/Samstag). Dann soll zum Abschluss der Arbeiten unter dem Motto „Pflanzen for Future“ eine gemeinsame Bürgerpflanzaktion stattfinden.

Mit den nun in Kürze startenden Arbeiten steuert eine mehrjährige Planungs- und Finanzierungsphase ihrem Höhepunkt zu. Seit 2018 wurden mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen intensiv Maßnahmen abgestimmt, um die Flächen in dem beliebten Park klimaangepasst und in Hinblick auf Biodiversität weiterzuentwickeln. Mit Rücksicht auf die etablierten Nutzungen soll zudem für mehr Aufenthaltsqualität gesorgt werden, fasst die Bürgerstiftung zusammen.

Mit Bürgerschaft gemeinsam entwickeltes Konzept

Neben einer Bühne für kleinere kulturelle Veranstaltungen entsteht auch ein Naschgarten, der die Natur in die öffentliche Fläche zurückholt. „Heimische Obst- und Beerensorten werden zu einem attraktiven Gartenbild beitragen und Möglichkeiten zum Ernten schaffen. Naturerlebnisse für Kinder und Jugendliche sind so integriert. Wo es andernorts heißt: Betreten verboten!, heißt es in Nottuln: Pflücken erlaubt!“, erläutert die Bürgerstiftung.

Neue Wildwiesen sind nicht nur ein optischer Genuss, sondern fördern auch die Insektenvielfalt. Nach Angaben der Bürgerstiftung wurden bereits große Sandsteinblöcke bestellt, die nicht nur der Raumgliederung der großen Wiesenfläche dienen, sondern auch als robuste Sitzgelegenheiten, etwa bei Kulturveranstaltungen.

Die Sanierung erfolgt im Rahmen des LEADER-Projektes „Umgestaltung des Rhodeparks zu einem Bürgerpark“ und wird zu 65 Prozent mit europäischen Fördermitteln finanziert. Die Bürgerstiftung erhielt für das Vorhaben eine Zuwendung von rund 60 000 Euro.

Spenden sind weiter notwendig

Diese Förderung trägt allerdings nur einen Teil der Gesamtkosten. Die Bürgerstiftung ist für die Realisierung dieses Projektes weiterhin auf großzügige Spenden angewiesen. „Insgesamt müssen 31 600 Euro an Spenden zusammenkommen, damit das Projekt weitergehen kann“, erläutert die Bürgerstiftung. Sie ruft daher Einzelpersonen, Vereine, Gruppen und Gewerbetreibende auf, das Projekt mit einer Spende zu unterstützen. Eine Verbesserung des Rhodeparks trage zu einer Stärkung des Gesamtstandortes Nottuln bei.

Wer die Bürgerstiftung Nottuln unterstützen möchte, kann Spenden unter Angabe des Verwendungszwecks „für gemeinnützige Projekte in Nottuln“ (aus LEADER-rechtlichen Gründen dürfe es nicht „für den Rhodepark“ heißen) auf diese Konten überweisen: Volksbank Nottuln: IBAN DE60 4016 4352 0024 0004 00; Sparkasse Westmünsterland: IBAN DE85 4015 4530 0036 2633 33