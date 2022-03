Grünen beantragen Auskunft über Vorbereitungen

Was wird es beim Jubiläum „400 Jahre Martinimarkt“ Besonderes geben? Die Bürgerinnen und Bürger sind gespannt. Die Politik auch. Jetzt machen die Grünen Druck.

Wird es in diesem Jahr auf dem Martinimarkt besonders bunt rundgehen? Die Grünen wollen es wissen und haben Fragen an die Verwaltung formuliert.

Zwei Mal ist der Martinimarkt schon wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. In diesem Jahr soll er stattfinden, das ist zumindest die große Hoffnung vieler Bürgerinnen und Bürger. Die Erwartungen in der Bevölkerung sind riesig, schließlich gilt es, das 400-jährige Bestehen eines der größten Volksfeste der Baumberge zu feiern. Und was plant die Gemeinde für dieses Jubiläum?