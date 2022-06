Günter Küdde macht sich zum Kaiser

Es gibt einen König der Könige in Nottuln: Günter Küdde holte am Samstag um 16.40 Uhr mit dem 135. Schuss den Vogel von der Stange und wurde neuer Kaiser der St.-Antoni-Bruderschaft. 13 Jahre nach Heinz-Otto Mannwald geht nun sein Name in die Annalen der Bruderschaft ein. Zu seiner Kaiserin ernannte er Ehefrau Ingrid.

Ein schönes Stück Tradition wurde da am Wochenende nach zwei langen Jahren der Pandemie wieder gelebt im Stiftsdorf. Um 15 Uhr war die Musik des Spielmannszuges aus Albachten und der Blasmusikvereinigung Nottuln zu vernehmen, die den feierlichen Einzug der St.-Antoni-Bruderschaft unter den Augen vieler Schaulustiger am Stiftsplatz anführten. Im Gefolge die St.-Martini-Bruderschaft, Abordnungen des Bürgerschützenvereins Appelhülsen, des Schützenvereins „Gemütlichkeit“ Stevern, der Magdalenen-Bruderschaft Darup und des Schützenvereins Schapdetten.

Abordnungen der benachbarten Schützenvereine dabei

Major Lukas Neuhaus konnte Oberst Josef Raestrup vermelden: „96 Schützen angetreten!“ Es war ein schönes Bild in Nottulns guter Stube, als die Männer in weißen Hosen und schwarzen Jacken in Reih und Glied standen und die Offiziere auf ihren Rössern vor den Reihen hertrabten. Begeisterten Applaus gab es auch, als die Kutsche mit dem Noch-Kaiser Heinz-Otto Mannwald und Antoni-Direktor Michael Sendes sowie Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Dechant Norbert Caßens vor dem Festzelt auf dem Kirchplatz entlangfuhr.

Nach der Begrüßung aller durch den Direktor zog der ganze Tross hoch zur Vogelstange am Bagno, wo bei echtem Kaiserwetter mit einem Jahr Verspätung der neue Kaiser der St.-Antoni-Bruderschaft ausgeschossen wurde.

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Dechant Norbert Caßens (r.) kamen in der Kutsche Foto: Iris Bergmann Antoni-Direktor Michael Sendes bei der Begrüßung. Foto: Iris Bergmann Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes fuhr in der Kutsche ein. Heinz-Otto Mannwald, der Kaiser von 2009. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes (l.) und Dechant Norbert Caßens hatten ihren Spaß. Heinz-Otto Mannwald (Kaiser 2009), der neue Kaiser Günter Küdde, Franz Siebenbrock und Herbert Eschhaus (v.l.) feiern die neue Majestät. Foto: Iris Bergmann Kaiser Günter Küdde (r.) und Adjutant Dirk Mannwald. Foto: Iris Bergmann Günter Küdde ist der neue Kaiser.

Zum harten Kern derer, die den Titel gerne erringen wollten, gehörte Günter Küdde, der dem hölzernen Vogel schließlich den Garaus machte: „Wenn man bis zum Schluss dabeibleibt, muss man auch draufhalten. Danebenschießen gilt nicht!“

Bevor am Abend dann das große Bürgerschützenfest begann, versammelten sich alle um den Stiftsbrunnen im Dorf, wo feierlich die Europahymne erklang.