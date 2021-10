Gute Laune hilft gegen den Regen

„Im Mai ist er nur von ein paar Leuten aufgestellt worden“, erinnerte am Sonntagvormittag Moderator Josef Holthaus an das in diesem Jahr coronabedingt auch in Appelhülsen ausgefallene Maibaumfest. Da war es nicht verwunderlich, dass sich nun zum Abbau des stattlichen Baumes etliche Zuschauerinnen und Zuschauer trotz Regens und Windes auf den Weg zum Platz am Bürgerzentrum Schulze Frenking gemacht hatten. „Einer hat den Teller nicht leer gegessen“, kommentierte ein Besucher humorig das Wetter und genoss gut gelaunt die unter Einhaltung der Corona-Regeln wieder mögliche gemeinsame Feier.

Und die 20 Jahre Erfahrung, die die Freiwillige Feuerwehr Appelhülsen und Mitglieder der Kolpingsfamilie mittlerweile beim Abbau gesammelt haben, machte sich bezahlt. Da konnte auch etwas mehr Wind der Aktion nichts anhaben. Auf Kommando von Löschzugführer Patrick Castelle brachten die Feuerwehrkameraden den Maibaum sicher in die Waagerechte auf die bereitstehenden Stützen.

Gute Laune trotz schlechten Wetters Heimatverein, Kolpingsfamilie und Freiwillige Feuerwehr luden zum Abbau des Maibaums in Appelhülsen ein. Die Tanzgruppen des SV Arminia Appelhülsen sorgten für sportliche Unterhaltung. Foto: Marita Strothe

Währenddessen lockte bereits Bratwurstduft die ersten Besucher zum Pavillon des Heimatvereins. Dessen Mitglieder sorgten dort mit Getränken und frischem Grillgut für das leibliche Wohl der Gäste.

Neben dem Abbau des Maibaums und netten Gesprächen sorgten die Tanzsportgruppen des Sportvereins Arminia Appelhülsen für Unterhaltung. Das Trainerteam und die Mädchen und Jungen freuten sich, ihr Gelerntes nach langer Zeit endlich wieder präsentieren zu können. Cheftrainerin Bianca Handrup erklärte, dass die Kinder und Jugendlichen erst vor Kurzem wieder ihr Training aufgenommen hatten. Dem Wetter geschuldet tanzten sie am Sonntagmittag statt – wie sonst üblich – draußen auf dem Vorplatz mit Atemschutzmasken drinnen im Frenkingshof. Alle gemeinsam ließen sich von der Musik mitreißen und steckten ihre Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer großen Freude an.