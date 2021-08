Gute Laune trotz Regenpause

Fünf Bands auf einen Streich: Am Samstag stand der Blues in seinen vielen Facetten in Nottulns Ortskern auf dem Programm. Bis der Regen kam – und danach.

Beim Small Festival waren fünf Bands am Start. Mit dabei auch „Harp Mitch and The Bluescasters“.

Waren es im vergangenen Oktober die Einschränkungen der Pandemie, die dem Small Festival des Vereins „Blues in Nottuln“ einen Strich durch die Rechnung machten, so bekamen am Samstag sowohl Publikum als auch Musiker vor Beginn der letzten Festivalstunde von Petrus eine dicke Regendusche verpasst, auf dass sich alle in die Alte Amtmannei retten mussten.