Gute Vorbereitung zahlt sich aus

Am Sonntagvormittag gab das Projekt-Orchester Nottuln sein Abschlusskonzert in der Alten Amtmannei. Bereits gegen Ende der Sommerferien hatten alle Teilnehmenden die Noten zum Üben bekommen. „Als wir uns jetzt zum Probenwochenende am Freitag trafen, waren alle sehr gut vorbereitet, sodass wir erfreulicherweise gleich mit dem künstlerischen Gestalten beginnen konnten“, berichtet Orchesterleiter Johannes Sandberger.

Zum Auftakt zwei Barockstücke

Direkt zum Konzertauftakt mit den Barockstücken „Prélude“ von Marc-Antoine Charpentier und „Marche“ von Georg Friedrich Händel, stellte das Orchester seine gute Vorbereitung unter Beweis. Mit großer Spielfreude ging es auch bei den nächsten Kompositionen weiter: Einer Orchestrierung von Mozarts „Türkischem Marsch“ und einer instrumentalen Puccini-Opernarie folgte Unterhaltsames, darunter der Titel „America“ von Paul Simon und ein Arrangement des Ragtimes „Maple Leaf Rag“ von Scott Joplin. Selbstsicher spielte die junge Querflötistin Karin Arders die Soloeingangstakte zu „Thingummyjig“. Immer mehr Geigen stimmten unisono in die Irish-Folk-Melodie ein. In der zweiten Strophe setzte dann das volle Orchester ein und beschleunigte, wie für diese Musik typisch, bis zum Schluss.

Extrastimmen für zwei junge Geigerinnen

Greta und Alexandra hatten auch Spaß mit Percussions. Foto: Projekt-Orchester Nottuln

Besonders freute sich Johannes Sandberger über die jungen Geigerinnen Greta und Alexandra, beide elf Jahre alt, die zum ersten Mal in einem Orchester mitspielten. Für sie hatte Sandberger leichtere Extrastimmen geschrieben, um sie sinnvoll in den großen Klangapparat integrieren zu können. So konnten sie fast alle Stücke auf der Geige mitspielen. Nur das anspruchsvolle Arrangement zur Filmmusik „Cinema Paradiso“ wäre für die Beiden noch zu schwer gewesen. Doch kein Pro­blem: Sandberger hatte dafür extra ein Becken und Chimes (ein Percussion-Ins­trument mit einer Reihe von circa 40 kleinen Röhrenglöckchen) im Gepäck, mit denen die beiden dem Musikstück zauberhafte Glanzlichter aufsetzen konnten.

Tolle Crescendi zum Fortissimo

Bei der Schlussnummer „Paladio“ von Karl Jenkins wechselten sie dann wieder schnell zur Geige. Bei dieser „Crossover-Komposition“ – ursprünglich als Werbemusik für Diamanten komponiert – zeigte das Orchester noch einmal, was im Bereich Dynamik (Lautstärkeunterschiede) erarbeitet worden war: Tolle Crescendi zum Fortissimo, dann plötzliche Pianissimo-Passagen über denen die Geigerinnen Mirta Fredel und Chisato Higashi mühelos klangvolle Soli entfalten konnten. Das Orchester bedankte sich für den langen Applaus beim Publikum mit der Filmmusik zu Harry Potter als Zugabe.

Das Projekt-Orchester Nottuln wurde finanziell wieder von der Gemeinde Nottuln gefördert. Am Ausgang sammelte das Orchester Spenden für das Kinder-Hospiz-Projekt „Königskinder“. Das nächste Projekt-Orchester ist für Februar 2023 in Planung. Wer mitspielen will, kann sich an Johannes Sandberger (sandberger@gmx.de) wenden.