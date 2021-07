Halbzeit bei der Ferienbetreuung

Vom Schulhof der Astrid-Lindgren-Grundschule her ist fröhliches Kindergeschrei zu hören. Kinder auf dem Schulhof mitten in den Sommerferien? Ja genau, es sind nämlich die 35 Ferienkinder aus der offenen Ganztagsschule und der Übermittagsbetreuung des Nottulner Vereins Pippi Langstrumpf. In diesem Jahr können die Kinder endlich wieder in den ersten drei Wochen der Sommerferien unbeschwert zusammen spielen und Spaß haben. „Die Kinder genießen das Programm“, weiß Sabine Meier, die gemeinsam mit Natalie Manankov das Team leitet, das die Ferienkinder beschäftigt.

