Handarbeiten und Einkaufstüten

Der Krieg in der Ukraine und das Schicksal der Flüchtlinge beschäftigt auch die Menschen in Schapdetten. Auch vor Ort gibt es Hilfsaktionen. Ein Besuch im Dettener Dorfladen klärt auf.

Das schlichte Holzregal im Foyer überrascht mit einem Angebot, das man nicht unbedingt im Dettener Dorfladen erwartet. In fleißiger Handarbeit gehäkelte Deckchen, Körbchen, Puppen und Tierfiguren, die in pastelligen Farben das Auge schmeicheln. Die Neu-Schapdettenerin Alina Wagner hat diese Handarbeiten gehäkelt und bietet sie im Dorfladen zum Verkauf an – zugunsten einer Hilfsorganisation, die sich an der rumänisch-ukrainischen Grenze um die Flüchtlinge aus der Ukraine kümmert.

Der Dettener Dorfladen unterstützt diese private Hilfsinitiative und hat dafür gerne Platz zur Verfügung gestellt. Zugleich wird im Holzregal auch auf die eigene Hilfsaktion hingewiesen. Zum Stückpreis von 10 oder 15 Euro können Einkaufstüten mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln für Ukraine-Flüchtlinge gesponsert werden.

Neu in Schapdetten

Alina Wagner und ihr Mann Markus, ein gebürtiger Sendener, sind erst vor sieben Wochen aus dem Raum Köln nach Schapdetten gezogen. Mit den Folgen des Ukraine-Krieges wurden sie über frühere Arbeitskolleginnen von Alina Wagner konfrontiert. Die 40-Jährige, die Soziologie studiert hat, arbeitete zuletzt in Mainz in einer Gastronomie. Eine polnische Kollegin meldete sich bei ihr, weil die Angehörigen einer ukrainischen Kollegin nach Rumänien flüchten wollten und dabei auf Schwierigkeiten stießen.

Alina Wagner war sofort zur Hilfe bereit, denn die ersten 20 Jahre ihres Lebens hat sie in Rumänien verbracht. Ein großer Teil ihrer Familie lebt in Gura Humorului, rund 60 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Von Schapdetten aus organisierte sie, dass die Angehörigen der ukrainischen Kollegin an der Grenze von ihrer Familie empfangen und erst mal aufgenommen und versorgt wurden. Auch um die anschließende Weiterfahrt der Flüchtlinge kümmerte sie sich.

Aus den Erzählungen ihrer Familie weiß die Schapdettenerin, dass viele Menschen aus der Ukraine auch nach Rumänien flüchten. Zwar versuche man auch dort nach besten Kräften, den Menschen zu helfen, doch sei zusätzliche Hilfe von außerhalb notwendig.

Zu dieser Hilfe möchten Alina und Markus Wagner mit ihrer Initiative einen Beitrag leisten.Vor allem Alina Wagner ist dieses Engagement sehr wichtig. Als Kind hat sie noch die Ceaușescu-Diktatur miterlebt und auch die Folgen einer Familienpolitik, die eine hohe Geburtenrate über alles stellte. Viele Familien konnten die Kinder aber gar nicht ernähren, gaben sie in Heime ab. Auch Alina Wagner hat mehrere Jahre in einem Kinderheim gelebt, das nur dank zahlreicher Spenden überleben konnte. „Ich habe selbst erfahren, wie viel Gutes man mit Hilfsgütern und Spenden bewirken kann. Ich bin sehr dankbar, dass das Kinderheim, in dem ich lebte, so sehr unterstützt wurde“, erzählt die 41-Jährige. Mit ihrer Spendenaktion möchte sie nun etwas zurückgeben. „Wenn nicht jetzt, wann dann!“

Handarbeiten für den guten Zweck

Gesundheitlich angeschlagen, hat sie in den vergangenen Jahren als Ausgleich viel gehäkelt. Jetzt bietet sie diese Häkelarbeiten im Dorfladen zum Verkauf an. Und die Resonanz ist erfreulich. So sei zum Beispiel ein Paar aus Nottuln, Anja und Björn, so begeistert über diese Aktion gewesen, das beide sofort eine stattliche Summe gespendet haben – und darüber hinaus auch im Freundes- und Familienkreis Spenden sammelten.

Alina und Markus Wagner hoffen, das weitere Bürgerinnen und Bürger zum Dorfladen kommen, und ihre sowie natürlich auch die Einkaufstüten-Aktion des Dorfladens unterstützen. Die vom Ehepaar Wagner gesammelten Spenden gehen an die Hilfsorganisation „Asociatia Doneaza Gura Humorului“, die sich um arme Menschen und nun auch um die ukrainischen Flüchtlinge kümmert. Das Dorfladen-Team sammelt derzeit noch die gesponserten Einkaufstüten, um die Ware dann frisch für einen Hilfstransport zu bestellen.