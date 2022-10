„Heimat neu gedacht“

Glückliche Gesichter beim Festakt der Gemeinde: Der erste Heimatpreis – überreicht von NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (2.v.r) – ging an die Aktiven des Vereins „Nottuln & Friends“ für ihr Engagement für die Menschen aus der Ukraine.

„Der Martinimarkt ist ein Herzstück und ein Höhepunkt im Gemeindeleben.“ Dieser Feststellung von Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes wollte am Sonntagabend keiner widersprechen. Wie sehr die Marke Martinimarkt über die Gemeindegrenzen hinaus strahlt, zumal in diesem Jahr mit dem Jubiläum zum 400-jährigen Bestehen, wurde am Sonntagabend beim Festakt der Gemeinde im Festzelt auf dem Kastanienplatz deutlich. Die lange Gästeliste umfasste nicht nur Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen der Gemeinde, sondern auch den Landrat, Bundes- und Landespolitiker, den früheren Bürgermeister Heinz Fliß, den Heimatforscher Hans-Peter Boer als Festredner sowie nicht zuletzt mit Ina Scharrenbach eine NRW-Landesministerin.