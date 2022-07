Heimspiel für Jungautor

„Geschichten sind eigentlich ein wenig wie Märchen, weil beim Weitererzählen immer was dazukommt“, erklärte Jonas Rump. Der junge Nottulner, der jetzt in Berlin lebt, hat ein Buch über sein Heimatdorf geschrieben. „Nottuln - Traurige Geschichten aus einer traurigen Kleinstadt“ hat er sein erstes Werk genannt (wir berichteten). Begleitet vom Herausgeber Moritz Müller-Schwefe ist der 31-Jährige auf Lesetour. Am Mittwochabend war er am Ursprungsort der Geschichten, in Nottuln.

Eigentlich sei Nottuln ja gar nicht traurig, ebenso wenig wie er selbst traurig sei, las Jonas Rump aus der Einleitung seines Buches vor. Und fand: „Traurige Geschichten können auch lustig sein.“ In der Tat. Oft genügt dafür am Ende nur ein Satz, der zum Schmunzeln bringt.

Wie zum Beispiel in der Geschichte „Die Vorhersage“, die Rump aus seiner Schulzeit auf dem Gymnasium im Gedächtnis geblieben war und die nun als Kurzgeschichte endete: Zum Abitur gab dort stets die Lehrerin eine Vorhersage, was aus den Schülern in der Zukunft wohl beruflich werde. So prophezeite sie einer sehr zurückhaltenden und stillen Schülerin, dass sie Filialleiterin bei Netto in Appelhülsen werde. Zu der Zeit gab es indes noch keinen Netto dort und die Schülerin wollte in Bochum studieren. Später jedoch stellte sich heraus, dass aus dem Studium nichts geworden war - aber ein Netto hatte in Appelhülsen eröffnet.

Natürlich sind Ähnlichkeiten mit noch lebenden oder verstorbenen Personen rein zufällig. „Ich habe die Figuren stark verfremdet und Charaktere vermischt“, versicherte Rump seinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Aber dennoch: Die Grundlage für die kleinen Anekdoten aus dem Heimatdorf Nottuln sind wahre Begebenheiten und sie sind erzählt aus Sicht eines in den 1990er-Jahren geborenen, eines Youngsters, und sie sind aus dem Zeitraum seiner Entwicklung, in dem er sich abnabelt und entdeckt, dass es eine heile Welt auch in einem Dorf nicht gibt.