Herausforderung in schwerer Zeit

Die Tafel in Nottuln und Coesfeld benötigt dringend Spenden, um ihre Arbeit für bedürftige Menschen weiter so fortsetzen zu können, wie bisher. Aktuell erhält sie immer weniger Spenden, hat auf der anderen Seite aber eine größere Nachfrage. Die Gründe dafür erklärt der Vereinsvorsitzende Heinz Öhmann.

Heinz Öhmann bezeichnet die Arbeit bei der Tafel in diesen Zeiten als „Herausforderung“ und will auf keinen Fall von Problemen sprechen. Der Vorsitzende des Vereins „Tafel Coesfeld“, der Lebensmittel-Ausgabestellen in Nottuln und Coesfeld betreibt, erklärt, dass die Arbeit in diesen Zeiten immer schwieriger werde. Die Gründe dafür seien vielfältig.