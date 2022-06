„Herrin der Hauswirtschaft“

Nach 32-jähriger Tätigkeit an der Liebfrauenschule Nottuln wurde Lehrerin Vera Brendel in den Ruhestand verabschiedet. Die Schule sei ihr in dieser Zeit ein Zuhause geworden, blickte Brendel im Kreise des Kollegiums und der Mitarbeiter beim Schuljahresausklang zurück.

Am Ende des Schuljahres trafen sich Kollegium und Mitarbeiter der Liebfrauenschule zum traditionellen Grillabend. Dabei wurde Vera Brendel, Lehrerin für Chemie und Hauswirtschaft, in den Ruhestand verabschiedet.

Brendel resümierte auf humorvolle Weise ihre 32-jährige Tätigkeit an der Liebfrauenschule, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Anfang der 1990er-Jahre sei es „unsäglich schwer gewesen, eine Stelle als Lehrer zu finden“. Nach circa 200 Bewerbungen wurde sie schließlich an der damaligen Realschule angestellt. Während ihrer Tätigkeit unterrichtete sie ungefähr 2500 Schülerinnen und Schüler, korrigierte 18.000 Chemietests und legte 10.000 Zeugnisnoten fest. Mit vielen Kolleginnen und Kollegen sei sie freundschaftlich verbunden. So sei ihr die Schule auch ein Zuhause geworden.

Mitwirkung in der Mitarbeitervertretung

Schulleiter Heinrich Willenborg führte die Statistik weiter. Brendel habe vier Schulleiter, vier stellvertretende Schulleiter, drei Sekretärinnen, aber nur zwei Hausmeister erlebt. Trotz der vielen Baustellen an der Schule, blieb ihr der größte Wunsch, die Erneuerung des Chemieraumes, verwehrt. Dafür habe sie bereits zu Realschulzeiten dafür gesorgt, dass die Fachräume für Hauswirtschaft stets in optimalem Zustand waren. Daneben sei sie lange Jahre der „Motor der Mitarbeitervertretung“ gewesen.

Neben Vera Brendel wurden weitere Mitarbeiter verabschiedet. Alle erhielten von Heinrich Willenborg Blumen und eine Plakette mit dem Leitspruch der Schwestern Unserer Lieben Frau: „Wie gut ist Gott“.

Blumen und Plaketten zum Abschied

Die Zeit von Lukas Giering als Bufdi ist beendet. Als ehemaliger Schüler hat er neue Arbeitsfelder innerhalb der Schule entdeckt und startet im Herbst sein Studium der Sozialen Arbeit. Wie Giering war auch Saskia Seibert in der ÜMI als Semesterpraktikantin tätig und hat nicht nur im Lehrerzimmer, sondern auch gegenüber den Schülerinnen und Schülern auf vielfältige Weise Präsenz gezeigt.

Antonia Annas war als Praktikantin an die Liebfrauenschule gekommen und wechselt im Oktober ins Referendariat. Sie hat zuletzt im Rahmen des Programms „Ankommen nach Corona“ Siebtklässler gefördert und die LRS-Kurse der sechsten Klassen geleitet.

Jule Bunje war zwar erkrankt, wurde aber trotzdem gewürdigt. Die Musiklehrerin habe wieder Schwung in den Laden gebracht, den Musikraum auf neue Beine gestellt, die Schulband reaktiviert und viele Veranstaltungen musikalisch begleitet. Sie konzentriert sich künftig auf ihre Ausbildung als Musiktherapeutin.

Eva Wersebeckmann hat viele Jahre junge Leute begleitet, die sich dem Schulbesuch verweigern. Als externe Partnerin vom „Havixbecker Modell – Die zweite Chance“ habe sie in der Schule in einem multiprofessionellen Team gearbeitet und sich „nie als Fremdkörper gefühlt“. Sie wechselt in ein Projekt zur Unterstützung von Flüchtlingen.

An die Gesamtschule Wulfen verabschiedet sich Kristin Stöhler. Als Schwangerschaftsvertretung war sie mit den Fächern Latein und Geschichte gekommen, unterrichtete aber fachfremd zum Beispiel Arbeitslehre, Gesellschaftslehre und Politik.