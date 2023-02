Nach zwei Jahren Pause wurde wieder der Karneval der Begegnung gefeiert. Die Stimmung war gut, die Kostüme bunt. Und auf der Bühne wurde so einiges geboten.

Nachdem die Kinderkarnevalsparty am Samstagnachmittag und auch die große Karnevalsrevue am Samstagabend gefeiert worden waren, ging es am Sonntag für die Karnevalsgesellschaft (KG) Nottuln weiter mit dem Karneval der Begegnung.