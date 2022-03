Herzlicher Dank für Spenden

„Wir sind sehr besorgt über das, was in der Ukraine geschieht und was wir hier in Chodziez sehen.“ Ausführlich schildert Jacek Gursz, Bürgermeister der polnischen Partnerstadt, in einem Brief an das Komitee für Städtepartnerschaft der Gemeinde Nottuln, was ihn so sehr beschäftigt. Der Ansturm von fliehenden Menschen aus der Ukraine sei groß. Dankbar zeigte sich der Bürgermeister über die großzügige finanzielle Unterstützung aus Nottuln.

Der aktueller Spendenstand, so Michael Denter, Kassierer des Komitees, beläuft sich auf 88.494,79 Euro. 460 Einzelspenden gingen ein. Die Spendenaktion wird fortgesetzt.

Über 88.000 Euro Spenden

Dass das Geld in Chodziez nötig ist, zeigen die Worte von Bürgermeister Gursz: „Täglich kommen etwa 50 Personen in unsere Verwaltung, um Dokumente zu beantragen. Es handelt sich hauptsächlich um Frauen und Kinder. Es scheint, dass die Kinder nicht verstehen, was mit ihnen geschehen ist. Sie lachen und rennen durch den Korridor. Wir haben süße Leckereien für sie vorbereitet. Aber die Augen der Frauen sind sehr traurig. Man sieht, dass sie verängstigt und besorgt sind. Sie werden immer von jemanden aus Chodziez betreut. Die Gastgeber, die sie bei sich aufgenommen haben, kümmern sich sehr um die geflohenen Menschen.

Wir beginnen damit, das Geld aus Nottuln auszugeben. Wir kaufen Decken, Bettzeug, Reinigungsmittel und Schulmaterial für die Kinder. In einer Woche werden spezielle Gruppen in Schulen und Kindergärten starten. Die Kinder erhalten Bücher, Hefte und Schultaschen. Zudem erhalten sie Frühstück und Mittagessen.

Wir erweitern die Aktivitäten für Kinder: Kunst, Kultur und Sport. Mit Ihrem Geld, mit den Spenden aus Nottuln, wollen wir Frauen aus der Ukraine als Betreuerinnen und Lehrerinnen für Kindergruppen bezahlen. Sie sollen unseren Lehrern helfen und etwas Geld verdienen.

Danke für die Großzügigkeit aus Nottuln

Morgen machen wir einen Rundgang zu den Unternehmen, die Geflüchtete einstellen wollen. Wir haben auch die Idee, mit den Kindern und ihren Müttern einen Ausflug zu machen, zum Beispiel nach Poznań.

Dank Ihrer Großzügigkeit werden viele Familien so normale Dinge wie Teller, Tassen, Kaffee- und Teekannen erhalten. Sie kamen buchstäblich mit kleinen Koffern hierher. Wir kaufen auch Pampers für die kleinsten Kinder. Und ich möchte noch einmal sagen, dass wir für Ihre Hilfe sehr dankbar sind.

Wir organisieren auch einen Platz für Waisenkinder aus der Ukraine. Ein besonderes Haus wird gerade renoviert. Wenn Sie nichts dagegen haben, wollen wir dafür verschiedene Geräte kaufen. Wir versuchen sicherzustellen, dass jeder von dem Spendengeld das bekommt, was er jetzt am meisten braucht. Zurzeit leben etwa 300 geflohene Menschen in Chodziez – und es werden immer mehr. Wir bereiten Plätze für die Unterbringung von weiteren 100 Personen vor. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird.

Ich bin voller Befürchtungen. Ich dachte immer, dass meine Kinder den Geschmack des Krieges nicht kennenlernen würden. Aber jetzt kann der Wahnsinn der Menschen zum Schlimmsten führen. Meine Befürchtungen sind noch größer, wenn ich mir anschaue, was unsere Regierung jetzt tut. Kaczynskis Vorstellungen vom Einmarsch der Nato in die Ukraine sind schrecklich. Das würde einen dritten Weltkrieg provozieren.

Dennoch bin ich guten Mutes, denn man sieht, dass viele gute Menschen sich berühren lassen und sich engagieren. Ich sende Ihnen meine herzlichsten Umarmungen.“

Gespendet werden kann weiterhin auf das Konto des Komitees für Städtepartnerschaft der Gemeinde Nottuln, Volksbank Nottuln IBAN DE36 4016 4352 5102 8960 00 Stichwort „Ukraine-Hilfe Chodziez“.