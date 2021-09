Hilfe für Tansania weiter wichtig

Ein Besuch in ihrer Heimatgemeinde Nottuln ist für Schwester Dr. Raphaela Händler immer ein besonderes Erlebnis. Am Freitag wurde sie begleitet von ihrer Schwester Annette Krewett (2.v.l.) aus Iserlohn und einem dortigen Freundeskreis, der seit gut 40 Jahren mit verschiedenen Basarveranstaltungen die Arbeit von Schwester Händler in Tansania unterstützt.

Foto: Ludger Warnke